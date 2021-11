A punto de cumplir 103 años, Herminda fue hoy a votar

Herminda tiene 102 años y hoy fue a votar en el barrio porteño de Belgrano. Ella quiere seguir cumpliendo su deber cívico a pesar de que ya no tiene la obligación de hacerlo. Hasta ayer, su familia no sabía si Herminda iría a votar; todo iba a depender de cómo se levantara. Esta mañana, de hecho, habían decidido que no iría. Con el correr del día, Herminda se sintió mejor y pudo acercarse a la urna del Colegio Lincoln, acompañada de su hija, su nieta y su bisnieta.

Herminda Salas nació en Córdoba hace 102 años: el 25 de noviembre 2019. En 11 días festejará sus 103. A los 24 años se mudó a Buenos Aires con el objetivo de trabajar. Casualmente, mientras vivía en la ciudad conoció a Raúl Brondo, también oriundo de la provincia mediterránea. Se enamoraron y luego se casaron. Más tarde tuvieron una hija llamada Susana. Desde entonces, dejó su trabajo formal y se dedicó a cuidar a la niña. Actualmente, la familia de Herminda se ha ampliado: tiene dos nietas y cuatro bisnietos.

Herminda junto a su hija, su nieta y su bisnieta.

El secreto de tan larga vida, según Herminda, es comer sano: hace por lo menos 50 años que come pollo con verduras al vapor. Además, esta mujer de espíritu jovial afirma que es católica y que reza dos horas por día.

Entre otras cosas que ha hecho en su vida, Herminda se dedicó a hacer teatro y hasta hace dos años (antes de la pandemia), tomaba clases de Tai Chi Chuan. A causa del covid, hoy en día continúa practicando esta arte marcial todas las mañanas en su cuarto. Dos de las pasiones de Herminda son jugar al burako y al rumi; tiene una amiga de 96 años que la acompaña en ambos juegos.

A apenas 11 días de cumplir 103 años, Herminda ya no puede vivir sola, razón por la cual se encuentra viviendo con su hija y su yerno.