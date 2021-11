Día Mundial de la Diabetes: alarma por la curva ascendente de casos

A 100 años del descubrimiento de la insulina, el acceso al cuidado de la diabetes sigue siendo un desafío en muchos países. Este año el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre, es una oportunidad para resaltar la urgente necesidad de incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la diabetes, para disminuir sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Se escogió esta fecha por el aniversario del nacimiento del médico y profesor Frederick Banting, quien, junto con su alumno Charles Best, descubrió la insulina, en octubre de 1921.

Esta campaña de concientización sobre la diabetes es la más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. Muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese día, mientras la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año.

Charles Best y Frederick Banting con Marjorie, el primer animal diabético del mundo que recibió un extracto de páncreas (insulina).

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y/o de la acción de la insulina, una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2 (la más común), el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre, cuyo exceso puede causar serios problemas: puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar algún miembro del cuerpo. En las mujeres embarazadas se puede desarrollar una diabetes gestacional.

Un análisis de sangre puede mostrar si una persona tiene diabetes. Un tipo de prueba, la A1c, también puede comprobar cómo está manejando su diabetes. Pueden ayudar a controlar la diabetes el ejercicio, el control de peso, respetar el plan de comidas, controlar el nivel de glucosa en sangre y tomar medicamentos.

Insulina.

Datos clave:

Según el Atlas de la Diabetes , el número de personas con diabetes alcanzará los 109 millones en 2040.

El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es un círculo azul, símbolo mundial creado como parte de la campaña de concienciación "Unidos por la Diabetes". El logotipo fue adoptado en 2007 para conmemorar la aprobación de la Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Diabetes. En muchas culturas, el círculo simboliza la vida y la salud. En cuanto al color azul, representa el cielo que une a todas las naciones, además de ser el color de la bandera de Naciones Unidas. El círculo azul simboliza la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de la diabetes.