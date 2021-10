Día del Estudiante Solidario: “Trabajamos día a día para dejar de existir"

El 8 de octubre de 2006, nueve estudiantes y una profesora del Colegio Ecos de Buenos Aires perdían la vida en la ruta 11 cuando regresaban de realizar tareas solidarias en la escuela de El Paraisal - Quitilipi, provincia de Chaco. La impericia del conductor del colectivo, y la inconciencia de un camionero alcoholizado, fueron las causas de la tragedia. Un año más tarde, el Consejo Federal de Educación de la Nación declaró el 8 de octubre como “Día Nacional del Estudiante Solidario”.

Los padres y seres queridos de los fallecidos en el siniestro vial, unidos en el dolor y con la esperanza de visibilizar una realidad, crearon la asociación civil Conduciendo a Conciencia, que la definen cómo “nuestro compromiso con Benjamín, Delfina, Federico, Justine, Daniela, Juli, Nicolás, Julieta P, Lucas y Mariana”

A quince años del siniestro, Alba Sáenz, mamá de Fede y directora ejecutiva de Conduciendo a Conciencia, reflexiona sobre lo transcurrido y el futuro de la organización.

-¿Hubo justicia luego de quince años?

-No. todavía la justicia está ausente. Vericuetos del sistema judicial, jueces que hacen sus propias interpretaciones, defensas que hacen lo posible por alargar la causa, y todavía no tenemos una sentencia firme. Aquí quien más pierde es la sociedad, porque el principal acusado, el conductor del colectivo en donde viajaban nuestros hijos, sigue conduciendo impunemente hoy en día luego de 15 años. La impericia que tuvo aquel 8 de octubre de 2006 evidencia que es un riesgo para la sociedad que siga en sus funciones.

-¿Cuál es el objetivo del Día del Estudiante Solidario?

-El objetivo es homenajear tanto a los seres queridos que perdimos en el siniestro vial, sino que también todas las victimas viales de nuestro país que son demasiadas y a todos los estudiantes solidarios. Durante el recital que ofrecemos, lo que proponemos es disfrutar la excelente música y corazón de todos los artistas que nos acompaña, para reflexionar sobre la importancia de que cada uno puede hacer desde su lugar algo para mejorar la cultura vial que escasea de solidaridad. El dinero recaudo sirve para brindar los insumos básicos que las escuelas rurales que apadrinamos en el norte del país.

-¿Perciben que creció la conciencia sobre la seguridad vial?

-Creemos que la visibilización de la problemática vial colaboró a una mejoría en la sociedad. Un poco hemos avanzado en esto, y se puede notar con la presencia del tema en los medios. La creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es un paso enorme que hemos dado, que por supuesto tiene mucho por mejorar pero que significa un gran avance, que se suma a la Red de Atención a las Víctimas Viales que es el número 149 en todo el país, es gratuita, y lucha por que nadie que haya sufrido un sinestro vial quede solo.

En Conduciendo a Conciencia crecimos como grupo humano y aprendimos a trabajar en equipo.

-¿Cómo es la actualidad de la escuela de Chaco que sus hijos apadrinaban?

-tanto los docentes como las familias y los niños de la escuela del paraje El Paraisal siguen teniendo a los chicos muy presentes. Al haberse hecho tan visible la realidad del paraje, la escuela recibió ayuda y asistencia de muchas organizaciones. Nosotros seguimos en comunicación y contacto porque es un espacio donde está la luz de nuestros hijos.

-¿Qué objetivos tiene Conduciendo a Conciencia para los próximos 15 años?

-Nuestro mayor deseo es que Conduciendo a Conciencia no tenga que existir más, y que todas las escuelas rurales y sus niños puedan tener los derechos de educación, salud y una vida digna garantizados. Por otro lado, que ya no existan tantos siniestros viales y que el estado se haga cargo de la responsabilidad que tiene para evitar estos casos. Trabajamos día a día para dejar de existir y que en un futuro no tenga que existir una organización como la nuestra. Los artistas que participaran en el show vía streaming.

Cada año, Conduciendo a Conciencia realiza un recital que reúne a varios artistas con el objetivo de generar conciencia sobre la seguridad vial y recaudar fondos para escuelas rurales, hospitales y talleres de costura del norte argentino, lugar donde sus seres queridos que perdieron la vida en 2006 elegían ir a compartir su solidaridad. Por las circunstancias producidas por la pandemia, este año se realizará vía streaming.