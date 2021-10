Qué es el reciclaje inclusivo y por qué los cartoneros tienen un rol clave

Este miércoles, durante el primer encuentro del Taller de Reciclaje Inclusivo organizado por el Programa de Recuperadores Urbanos en alianza con Latitud R y RED/ACCIÓN, especialistas debatieron la urgencia de apostar al reciclaje inclusivo y señalaron cómo este puede ser motor de innovación y una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático.

“Tenemos que pasar de una economía lineal a una circular, en donde la primera crea, utiliza y luego desecha lo producido, mientras que la segunda busca crear un sistema productivo más sustentable, donde los residuos sean reincorporados al sistema productivo” declaró Florencia Tuchin, periodista especializada en desarrollo en los barrios populares, desigualdades y sustentabilidad. Y enseguida añadió: “El reciclaje inclusivo agrega, además de Reducir, Reusar y Reciclar, tres R más: Recolección diferenciada de residuos, reconocimiento del rol de los recicladores en este sistema y Remuneración por el servicio que prestan”.

En Argentina cada persona genera alrededor de 1 kilo de basura por día, 40 mil toneladas en todo el país. 14 millones 400 mil toneladas de desechos al año.

La economía circular es una forma de luchar contra el calentamiento global, y el rol de los recicladores es clave en este sistema. “Junto con el cambio de los flujos migratorios, el reciclaje inclusivo es uno de los grandes temas sociales que están ocurriendo en el mundo”, dijo Federico Muiña, responsable de prensa de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR). “Obviamente acá es muy paradigmático porque la historia cartonera empieza a principios de siglo con la crisis del 2001, con personas que se organizaron e inventaron un trabajo buscando en la basura una opción ganarse la vida”, señaló Muiña.

Más de 200 mil cartoneros y cartoneras que a lo largo y ancho del país recuperan diariamente unas 10 mil toneladas de residuos.

“Sin esas personas estaríamos literalmente tapados de basura, pero hoy en día se sigue persiguiendo y criminalizando a los cartoneros, que brindan un servicio esencial. Es muy importante que estos temas estén en la agenda mediática y sobre todo en la agenda política, ya que hay una responsabilidad Estatal de hacerse cargo de los residuos mal llamados 'basura', y muchas veces son los cartoneros quienes cumplen esta tarea sin el reconocimiento necesario”, explicó.

“Cuando uno va a las cooperativas es muy impresionante el laburo que se ve ahí, las historias que hay detrás de la organización. No tienen condiciones de trabajo dignas como los recolectores de basura o barrenderos. Hay que empezar un cambio hacia la economía circular porque no podemos seguir descartando los materiales. Según las cifras se calcula que se recicla un 10% de los residuos que se desechan. No es mucho, pero por algo se empieza. El modelo es poner en agenda el reciclaje inclusivo para que la industria del reciclado se profundice y se dignifiquen las condiciones de trabajo”, dijo Muiña.

Reciclar también ahorra energía. Recuperar los materiales en lugar de producirlos desde cero reduce el gasto energético de la producción, ahorrando el equivalente al consumo promedio de 120 mil hogares.

“Necesitamos que los medios cuenten las historias de las cooperativas, de los compañeros. Las historias de vida siempre pueden ayudar a entender una cuestión social”, remarcó el periodista. Lorena Castaño es una de esas historias. Con 44 años trabaja en la cooperativa de reciclaje de “Los Carreros”, fundada por su madre más de 40 años atrás, quien tuvo la idea de crear una cooperativa que les permitiría subsistir a través del reciclaje de los desechos en el barrio Villa Urquiza, una de las zonas más vulnerables de Córdoba. Lorena relevó a su madre y hoy comanda a un grupo integrado por 30 personas, la mayoría mujeres.

Lorena (izq) en la Cooperativa de Los Carreros de Villa Urquiza

“Nos dedicamos a recuperar y reciclar los materiales, procesarlos y luego venderlos. De esta forma la gente obtiene un ingreso para poder llevar adelante su familia”, cuenta Lorena. “Nosotros trabajamos con todo tipo de materiales, sobre todo con el plástico: el material que más daña el planeta y más tarda en degradarse. Hace poco comenzamos a producir eco ladrillos a partir de botellas de PET (plásticos 100% reciclables). Los metemos en "molones", prensillas para armar columnas que luego usamos para construir casas. Trabajamos con arquitectos para asegurar la construcción y nosotros nos encargamos del relleno, que en vez de Durlock y madera es plástico reciclado”, explica la líder de la cooperativa.

El miembro de FACCYR también resaltó la importancia de la Ley de Envases y la revolución que supone en Argentina. “Sería la primera ley que incorpore, además del concepto de responsabilidad extendida al productor, la inclusión de los recicladores”, explicó Muiña. Con esta ley cobraría una pequeña taza a los productores por cada envase que colocaran en el mercado, premiando a aquellos que utilicen materiales reciclables. Ese dinero se destinaría un fondo para generar puestos de trabajo y dignificar puestos ya existentes.