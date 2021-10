El desalentador pronóstico de un asesor del Gobierno para los próximos meses en relación al coronavirus

Argentina registró una baja considerable en la cantidad de casos y muertes por coronavirus los últimos dos meses. El avance de la campaña de vacunación colaboró para que el sistema de salud se relaje y los cuadros graves disminuyan. Sin embargo, el médico y asesor presidencial, Luis Cámera, pronosticó un ascenso lento pero sostenido de los casos para los próximos meses.

El médico clínico y asesor presidencial Luis Cámera dijo que la suba de casos positivos de coronavirus será "lento" y "sostenido en el tiempo" y destacó la importancia de la vacunación en niñas y niños de tres años en adelante, para ralentizar el proceso ya que no sólo los protege a ellos sino que ayudará a resguardar a los adultos generando una inmunidad de rebaño.

El profesional de la salud se mostró preocupado e instó a la población a no relajarse y mantener los "estándares de cuidados" tales como la distancia social, el uso de barbijo y la higiene de manos. "El no uso de barbijos al aire libre es para las personas que están en su burbuja, sus conocidos, las personas que están solas; pero cuando las personas contactan con otras tienen que usar barbijo", indicó.

La vacunación colaboró con la disminución de casos graves y muertes por covid

"La suba de casos va a ser un ascenso lento pero a lo mejor sostenido en el tiempo y eso depende con qué velocidad nos vacunamos", dijo Cámera.

El médico destacó: "No se respetan prácticamente los aforos. Lo hemos visto en múltiples imágenes: cuando hay una concentración uno de cada tres no usa el barbijo" y enfatizó: "Tenemos que tratar que el virus no circule".

Vacunación y variante delta

Argentina comenzó hoy con el operativo de vacunación con terceras dosis a aquellas personas mayores de 50 años que tengan esquema completo de Sinopharm y a personas con comorbilidades específicas que cuenten con esquema completo de cualquiera de las vacunas aplicadas.

En este sentido, Cámera destacó: "Hemos visto que los pacientes con trasplantes, con enfermedades oncológicas muy graves la inmunidad no es la misma. Por lo tanto, esta tercer dosis que se va a dar como para completar el tratamiento".

Al ser consultado sobre si las vacunas generan inmunización frente a la variante delta, respondió: "No cabe duda que sirven. Tal vez un poquito menos, hay una cierta duda. Por eso ya se está hablando de tener que suplementar de alguna manera" y agregó: "La variante delta no va a ser un impacto tremendo, pero es el virus que se va a quedar. Entonces los estándares de cuidado los tenemos que mantener por varios meses".