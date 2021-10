5 claves para mantener el orden en una casa donde viven más de 4 personas

Mantener el orden al vivir solo o en pareja es muy simple ya que se trata de adultos que saben hacerse cargo de la limpieza, pero el problema llega cuando se tiene niños pequeños en el hogar. Sin embargo, organizar los ambientes del hogar es tarea sencilla si todos se comprometen y ponen voluntad.

Desde que la consultora japonesa Marie Kondo, se convirtió en un boom en occidente, cada día crece el interés por el orden debido a que este trae consigo el bienestar mental. Sin obsesionarse se puede seguir una serie de consejos que facilitarán esta tarea, que toma tiempo, pero es sencilla.

Todos deben ayudar

Los padres deben enseñarles a los chicos a organizar sus juguetes de pequeños para que los vuelvan a poner en el lugar que corresponde. Los adolescentes también deben ayudar haciendo sus camas, doblando su ropa y ayudando en tareas como lavar los platos o barrer. De esta manera, no todas las tareas recaen en los adultos.

Fuente: Pinterest.

Simplifica al máximo

El minimalismo llegó para quedarse y una de las insignias de Marie Kondo es tirar todo lo que no se necesite porque ocupa espacio. Pero además, mientras más cosas se acumulen más desorganizados son los espacios principalmente en una casa de cuatro o más personas. Por ello, en cada cambio de estación donar la ropa que ya no se necesite y tirar de los cajones los productos que no se usan.

Comenzar desde temprano

Muchas actividades se pueden hacer de mañana para que no se acumule al final del día. A la mañana, los chicos deben hacer sus camas, doblar sus pijamas y entre toda la familia deben lavar los platos del desayuno, volver a colocar los productos en la heladera, entre otras cosas.

Limpiar la ducha

Una de las mejores maneras para tener la ducha limpia el mayor tiempo posible es que todos colaboren con su mantención. Dejar un paño en el borde y una esponja para que cada vez que alguien se bañe haga una repasada. De esta manera se elimina toda el agua de los rincones que pueden generar sarro.

A la noche todo debe estar ordenado

Nunca irse a dormir con la cocina sucia o el living desordenado, ya que esto se comienza a acumular con los días. Enseñarle a los chicos a guardar las mantas del sillón cada vez que se mira televisión, acomodar los almohadones, se debe barrer la cocina y dejar el baño arreglado para comenzar un nuevo día.





¿Cómo prefeieres mantener el orden de tu hogar?