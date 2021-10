En qué consiste el método de orden Danshari que le hace competencia a Marie Kondo

Marie Kondo es una consultora de organización japonesa que saltó a la fama internacional en el año 2014 gracias a su libro "La magia del orden". La empresaria de 37 años es considerada un fenómeno de superventas y ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo elaborada por la revista Time en 2015, siendo la única japonesa de esta lista además del escritor Haruki Murakami.

Cuando era pequeña, leía las revistas de decoración que compraba su madre, pero fue en el instituto que se despertó su obsesión por el orden y la limpieza cuando se dio cuenta que le gustaba acomodar las estanterías mientras sus compañeros practicaban deporte.



Una vez que finalizó la universidad decidió crear el Método KonMari, que reúne la filosofía oriental, el feng shui y el coaching inspiracional.

Marie Kondo generó una profesión alrededor de esto y además de escribir libros, también empezó a dar charlas sobre distintos métodos de orden alrededor del mundo y lanzó su reality "Tidying Up With Marie Kondo", el cual le valió dos nominaciones a los Premios Primetime Emmy. Pero ahora hay un nuevo método que le está compitiendo: el Dan-sha-ri.

Qué es el método Dan-sha-ri

Los japoneses son expertos en el orden y Marie Kondo no es la única referente de ello. Hideko Yamashita, de 67 años, escribió sobre el método Dan-sha-ri, que no busca solamente ordenar cosas sino pensamientos e ideas para deshacerse de todas las cosas que no sirven: como ropa que no se usa hace mucho tiempo u objetos que están dañados.

Hideko Yamashita es la creadora del método Dan-sha-ri. Fuente: El Comercio Perú.

El objetivo de este método es alcanzar la paz interior por medio de un estilo de vida minimalista, sencillez material, profundidad espiritual y con espacios que den lugar para meditar. "Dan-sha-ri es conocerse a uno mismo a través del orden, a través de las cosas, gracias a una técnica que facilita la vida después de acabar con el caos de nuestro corazón", explicó Yamashita al diario El Mundo.

El Dan-sha-ri está muy ligado al yoga porque "enseña a valorar la vida y a liberarse de los apegos". La palabra "Dahn" significa energía vital y "yoga" unión, por lo cual juntas hacen referencia a la unión del cuerpo y la mente a través de ejercicios corporales. En este sentido, para la japonesa, el orden debe tener 4 reglas de oro:

Nunca llenar todo: desde el clóset hasta los pensamientos, solo llenar el 80% del espacio para no abarrotar de cosas innecesarias y dejar un margen que ayude para gestionarlo. Limitar las cosas que hacen feliz: "Aprendes a valorar lo que tienes, ya que al limitar la cantidad total de elementos favoritos, estos se convertirán en algo mucho más selecto, y de forma automática nuestro rango personal aumentará", explicó. Guardar las cosas en lugares fáciles: esto es ideal para evitar hacer más de dos movimientos al momento de tomar algo. Por ejemplo, Yamashita prescinde de las tapas de las cajas para no perder tiempo. La regla de autonomía y libertad: guardar los objetos de forma vertical para verlos mejor y seleccionar con libertad. Esto hace que se acceda con facilidad, dando una deliciosa sensación de autonomía.



¿Ya conocías el método Dan-Sha-Ri para llevar orden a tus ambientes?