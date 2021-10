Qué podemos esperar de la Luna llena en Aries del 20 de octubre

Martina Nievas es astróloga, tarotista y médium. En diálogo con Mdz, nos cuenta de qué trata la Luna llena del 20 de octubre que cae en el signo de Aries, qué podemos esperar en estos días y claves para trabajar internamente en estos procesos.

Consultada por este fenómeno astrológico comenta que siempre que hay una Luna llena se produce cuando el Sol está en una parte del cielo del zodíaco (“pedacitos del cielo que recubren la tierra”) y la Luna está pasando por la parte de enfrente. Técnicamente la Luna se ve llena de noche porque está reflejando toda la luz que el sol le da.

"Las lunas llenas tienen que ver con una culminación de un proceso de 6 meses que se inició con la luna nueva. Esto implica que podemos estar vivenciando, durante los procesos de cualquier Luna llena, cierres de ciclos. También son momentos para cosechar y en donde cosas salen a la luz, cómo si salieran a la superficie para que las veamos", explica Martina

Estas cosas que salen a la luz que tiene que ver con lo que nos trae la Luna. La Luna en astrología representa el mundo inconsciente, las emociones de las personas, las necesidades emocionales y cómo gestionamos nuestros sentimientos en general. Entonces, en este caso, nos trae temáticas que tienen que ver con procesos emocionales que estamos cerrando, que comenzaron hace 6 meses. "Es muy importante fijarse la casa, es decir, el área de la vida en la que nos caen este tipo de culminaciones y de cierres. Porque ahí es donde la astrología se vuelve específica y nos habla de nuestra vida individual y personal: en dónde, en qué escenarios de nuestra vida vamos a estar viviendo estos cierres", expresa la astróloga.

Luna llena en Aries

Esta Luna llena cae en el signo de Aries y se perfecciona a las 12 del mediodía en Argentina del 20 de octubre. Sin embargo, Martina remarca que es necesario entender que no hay ningún cambio que suceda de un día para el otro, por lo tanto, la energía de la Luna llena se puede sentir dos días antes o después.

"La Luna llena que estamos viviendo en este momento tiene que ver con Libra (opuesto complementario a Aries), porque el sol está pasando por el pedacito de cielo de Libra. Libra representa todo lo vincular, todo lo que tenga que ver con el equilibrio, las relaciones con los otros, no necesariamente son relaciones románticas o sexoafectivas, sino en general: cómo nos vinculamos y asociamos con los demás", detalla la especialista.

El sol en Libra también está acompañado de otros planetas (entendidos en astrología como funciones mentales colectivas que tenemos), como Marte (nuestro accionar) y Mercurio (la mente). "En este contexto, hay mucha energía que podemos sentir colectivamente donde estamos revisando desde dónde nos estamos vinculando con otras personas, teniendo en cuenta el deseo de los demás, con compasión y buscando equilibrar", comenta.

Martina explica que en su faceta más inconsciente, sin trabajar, Libra puede dejarse llevar y perderse a sí mismo dentro del otro. "Esta temporada de Libra nos trae las temáticas de tener en cuenta nuestros vínculos y relaciones, pero la Luna llena en Aries nos dice que no nos perdamos en ese proceso, no perderse uno mismo en ese proceso de vinculación y buscar un equilibrio con el otro".

"Siempre hay que recordar que los extremos no son buenos y Libra representa la balanza, donde justamente hay que buscar el equilibrio y la armonía dentro de las relaciones y situaciones con los otros. Pero, la luna llena en Aries viene a decirnos que no nos perdamos en el medio, no tener miedo de registrar qué es lo que uno necesita y después vincularse con los demás desde ahí. De esta manera, no se produce tanto este efecto espejo", resalta.

Resumiendo, la Luna llena depende muchísimo del área de la vida (casa astrológica) donde caiga y también la casa en donde tenemos a Libra porque nos va a dar más información sobre el escenario de la vida en donde se está dando cierta culminación o cosecha de energías.

"La Luna llena es un momento en donde tenemos las emociones a flor de piel. Está bueno no tomarse personal cualquier tipo de confrontación que podamos tener, ya que Aries es muy impulsivo, muy decidido y hasta a veces un poco agresivo", recomienda la astróloga.

"Hay que celebrar los cierres de ciclo, honrarlos, no resistirse. Si estamos cerrando algo con respecto a lo vincular con esta Luna llena, hay que tener en cuenta que el tiempo nos acompaña energéticamente. Depende de nosotros trabajarlo o dejarlo", finaliza Martina que ofrece cursos y talleres de astrología y tarot por su Instagram: @sirianmart