Por qué deberías ordenar tus prendas por color

El clóset es uno de los espacios que más orden necesita en el hogar, ya que allí se encuentra toda la ropa que se utiliza en el día a día y uno quiere cuidarla para que dure años. Dependiendo del tipo de tela o prenda varía si se cuelga en una percha, como los blazers y los pantalones de vestir, o los sweaters, que pueden ir cómodamente doblados en los estantes,

Pero más allá de esto, hay personas que lo organizan por categorías como tipo de prendas (remeras de manga corta, musculosas, shorts de jean, poleras, polleras, vestidos y más) o por colores. Muchas veces se olvida de la existencia de algunas prendas y tener todo bien ordenado hará que podamos recordar y ver que opciones se tiene.

La japonesa Marie Kondo, autora del best seller mundial "La magia del orden'", afirma que lo más importante para tener un clóset eficiente es deshacerse de todo aquello que no se usa para no ocupar espacio y que la ropa no se arrugue.



Sacar prenda por prenda, analizar y evaluar realmente lo que se quiere seguir usando, es muy importante ser sincero con uno mismo y no guardar cosas "por las dudas".

Fuente: Revista Clara.

Ordenar la ropa por color

Una de las mejores maneras de organizar el clóset es seguir un degradé de colores que comience con el color más claro, generalmente blanco, hasta el más oscuro. Esto generará un efecto visual que permitirá tener todo más localizado y no estar tanto tiempo buscando la prenda que se necesita:

Sacar toda la ropa y apoyarla delicadamente en la cama. Agrupar las prendas por categoría (jeans, remeras, vestidos, y más). Seleccionar la ropa que ya no se usará más y apartarla. Estas prendas se pueden donar a espacios sociales o algún conocido que lo necesite. Luego, en cada categoría, ir acomodando las prendas de la gama más clara a la más oscura. Marie Kondo no aconseja doblar la ropa, sino enrollarla para que no se arrugue y ocupe menos espacio. Una buena opción es colocarla en canastos para que no se desacomode en el clóset. Agrupar los accesorios como carteras, joyería, cinturones y calzado de la misma. Colocar todo dentro del clóset en degradé como las prendas, de esta manera queda todo armonioso.

Ordenar la ropa por color es muy sencillo y lleva poco tiempo, es una manera muy eficiente de darle uso a todo lo que se tiene dentro del clóset. Además es importante que cada seis meses, principalmente en verano e invierno, hacer una limpieza de prendas y así darle más espacio a las nuevas cosas.





¿Cuál es tu método preferido para el orden de tu closet?