Llegó el día en el que Finlandia miró a la Argentina y la destacó por su impacto innovador

¿Cómo se puede mejorar el desarrollo profesional de los docentes en todo el mundo?, se preguntan los miembros de HundrED, una organización finlandesa que busca impactar en educación a través de propuestas innovadoras. Para responder a esta pregunta, en colaboración con el Banco Mundial y con el apoyo de Global Partnership for Education (GPE) lanzó The Teachers for a Changing World Spotlight, una campaña mundial para identificar los programas que utilizan eficazmente la tecnología para permitir el desarrollo profesional docente a escala.

Diez programas educativos de todo el mundo fueron destacados en el marco de esta iniciativa. Inspiring Teachers: Peer Coaching Platform (Reino Unido), LeadNow! (Kenia), OneSky for all Children (China), PerformEd (Egipto), ProFuturo Digital Education (España), Puentes Educativos (Chile), Teach2030 (Reino Unido), Tu clase, tu país (Chile), Global School Leaders (India) y Comunidad Atenea (Argentina).

En realidad, Comunidad Atenea, fue creada por Fundación Varkey para promover el aprendizaje colaborativo de los docentes de toda América Latina. La organización fue seleccionada entre más de 400 programas de desarrollo profesional docente de 80 países. Tras un riguroso proceso de selección, las solicitudes se redujeron a 10 programas que utilizan eficazmente soluciones de baja o alta tecnología para atraer, motivar y apoyar a los profesores.

"Si podemos inspirar a los docentes descubriremos el potencial de la tecnología en la educación", sostiene Agustín Porres.

Este espacio innovador es una red social que ya cuenta con más de 15.000 miembros. Maestros y maestras se encuentran, comparten buenas prácticas educativas, se inspiran a partir de sus pares, planifican sus clases y se conectan con otros.

Al reconocer el funcionamiento de esta red, Mariah O´mara, de HundrED, afirmó: “Sabemos que, cuando se utiliza adecuadamente, la tecnología puede aprovecharse para mejorar el acceso, la participación, el compromiso, la creación y aplicación de nuevas habilidades en el aula. A medida que salimos de la pandemia del covid, tenemos que invertir en formas prácticas de mejorar y apoyar continuamente el desarrollo profesional docente”.

Agustín Porres, director regional para Latam de Fundación Varkey, expresó: “Si podemos inspirar a los docentes, crear una comunidad y llevarlos a un viaje digital, descubriremos el potencial de la tecnología en la educación y podremos garantizar una educación equitativa y de calidad para todos”.

5 puntos clave en la innovación