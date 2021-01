La Vendimia se convierte en una película y así la viven los protagonistas

La pandemia ha puesto en jaque a todo el mundo y la Fiesta Nacional de la Vendimia también se vio afectada. La tradicional celebración mendocina este año será diferente será una pieza audiovisual llamada "Especial Vendimia".

Un film capitular sin precedentes que promete sorprender y quedar en la memoria de todos. Para ello, se convocó a 9 directores históricos de la fiesta y 6 directores de cine para darle vida a estos 6 episodios que mostrarán, a través de diversos lenguajes, los íconos culturales y las bellezas de Mendoza.

Foto: cedida por Mauricio Nacif Photography and Cinema

“Es la primera vez que Vendimia se convierte en una película”, destaca Ciro Novelli, uno de los encargados del capítulo 6 de esta pieza. Novelli es uno de los realizadores audiovisuales con más trayectoria en Mendoza.

“Es una película episódica que tiene ciertos elementos comunes como el relato vendimial: la virgen, los inmigrantes, la gesta sanmartiniana. Pero a la vez una línea narrativa cinematográfica que yo creo que va a ser sorprendente para Mendoza”, adelanta el cineasta.

Los Altos Limpios de Lavalle, Potrerillos, Bodegas de Luján, Fincas de Chapanay, estaciones de tren abandonadas, el Cerro Aconcagua, son algunas de las locaciones elegidas por el equipo para rodar las imágenes de este especial. “Esta vendimia filmada se hace en distintos puntos de la provincia que tienen que ver con lugares turísticos y con la vendimia en sí. Hemos trasladado la fiesta del Teatro Griego a donde realmente pasa la fiesta de la vendimia”, revela Troncoso uno de los directores del capítulo 6 del film junto a Walter Neira.

“En definitiva lo más hermoso es que podamos hacer conocer Mendoza al mundo”, enfatiza Guillermo Troncoso.

Foto: cedida por Mauricio Nacif Photography and Cinema

Por supuesto, que parte de la magia de Vendimia son todos los artistas, entre ellos bailarines, actores, acróbatas, músicos, como así también vestuaristas, maquilladores y escenógrafos que trabajan cada año. Muchos de ellos han tenido la oportunidad de participar en un gran número de actos centrales.

Sin embargo, esta vez lo viven como si fuese la primera. María Emilia Sánchez ha sido convocada como bailarina folclórica en 15 vendimias y este año le toca bailar no ante la mirada expectante de miles en el anfiteatro, sino ante el lente de la cámara. “Fue difícil y fue raro desde que hicimos el casting. Seguir los protocolos, seguir las cámaras, no estamos acostumbrados a bailar, que te pase la cámara y hacer de cuenta que no está”, relata M. Emilia Sánchez.

Durante meses se habló que probablemente este año no habría Vendimia y esos rumores quedaron resonando en cada uno de los artistas. “Es duro, todos laburamos en el año para llegar a Vendimia. Cada uno toma clases particulares, otros están en un elenco para poder estar”, expresa Emmanuel Sarmiento, bailarín folclórico.

Pese a los miedos y la incertidumbre los artistas adelantaron que el resultado será sorprendente. “Tuve la oportunidad de ver una de las tomas y quedé impresionada. Uno no se da cuenta todo lo que está pasando alrededor nuestro” comparte Sánchez y agrega “es algo que a la gente le va a gustar mucho”.

Los protagonistas coinciden que esta será una oportunidad para todos. "El sector audiovisual viene creciendo mucho, está generando muy fuerte puestos de trabajo y también contenido. Hay una gran expectativa, creemos que se puede avanzar hacia otros medios, otros canales, otro tipo de proyección internacional y me parece que la Vendimia es un empujón para eso”.

El “Especial Vendimia 2021” se estrenará el 6 de marzo, a las 22, por la TV abierta y vía streaming y se podrá ver a través de múltiples soportes y en micro eventos en diferentes sitios de Mendoza, el país y el mundo.