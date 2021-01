“Cuando trabajas desde casa”: el video que causa sensación en TikTok

En las redes sociales el contenido se ha vuelto lo más divertido en nuestra vida cotidiana. En la actualidad, todo este tipo de plataformas son de gran ayuda para mantener entretenidos a grandes y chicos, en especial la de los videos cortos: TikTok.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más rápida. Así sucedió con un video creado por la usuaria de TikTok @paulahollypain.

En el mencionado video de TikTok se puede ver a una joven preparándose para recibir una videollamada desde su hogar. Todo parecido con la realidad es mera coincidencia ✌️ #parati #fyp #pt #teletrabajo” fue el texto que eligió la tiktoker para acompañar su cómica grabación.

En el video viral se puede ver a la joven trabajadora tratando de disimular el desorden y el look hogareño antes de reunirse virtualmente con la gente de su trabajo. El clip alcanzó las 2.2 millones de reproducciones en la red social en tan solo unos días de publicado.

Además, el video viral de la joven pareja, superó con gran facilidad los 129 mil likes y 683 comentarios en la popular plataforma. “´Entro en 3,2,1… muy profesional esa cuenta”, “Agradezco las videollamadas en que no me hacen prender la cámara”, “Como vas a poner las tazas encima de la notebook, como se notan que son primer mundo, acá en Argentina hacemos eso se nos rompe y cagamos fuego”, “Me acabas de salir en para ti pero el otro dia me enviaron este video por whats, sabes vas circulando por todas partes? Eres bueniisima” fueron algunos de los mensajes que más se destacaron.