Madness Clothing, la marca de Candelaria Tinelli, fue duramente criticada en redes

Candelaria Tinelli vuelve a estar en el ojo de la tormenta de las redes sociales. Luego de un desubicado comentario que hizo en el Instagram de su cuñado, el futbolista Lisandro López, apareció una usuaria en Twitter que critica el concepto de moda de la marca Madness Clothing.

La publicación se viralizó rápidamente y se hizo eco entre otras personas. Si se observa la cuenta de Instagram de Madness, la más actualizada de las redes sociales de la marca, esto no sorprende ya que los comentarios de este tipo suelen ser habituales.

Redes sociales: ¿qué dice la dura crítica a Madness Clothing?

“La nueva colección de Madness es el ejemplo perfecto de que la moda no es cualquier cosa que se te cante hacer. Esto está mal hecho, el estilismo no tiene correlación alguna y todo es demasiado tacky en sí”.

La publicación, que al momento cuenta con casi 16 mil “me gusta”, también contiene 4 imágenes que acompañan el duro mensaje.

La nueva colección de Madness es el ejemplo perfecto de que la moda no es cualquier cosa que se te cante hacer. Esto está mal hecho, el estilismo no tiene correlación alguna y todo es demasiado tacky en si. pic.twitter.com/UJcte3P29E — barbs (@barbuckss) January 24, 2021

Las respuestas no se hicieron llegar: “creo que en la moda tiene que tener sentido lo que se diseña, si no es cualquier cosa. Si algo es ‘ridiculo’ es porque fue intencional, se supone que está ‘estudiado’ y se busca decir algo con eso, no porque pinta como el caso de esto”.

Quiero pensar que el concepto está orientado a la accesibilidad de la prenda, flexibilidad en combinación y a un mensaje de libertad de mostrarse sin prejuicio. Haciendo ruido logra la atención. Intento estoy conmovida, esto es horrible innecesario. — Ms (@MsofiaG) January 25, 2021

Madness Clothing: las claves de su estilo

Mientras tanto, la marca de ropa de Candelaria Tinelli y Tatiana Saal sigue creciendo y se mantiene fiel a su estilo. Desde que comenzó como Showroom en 2013, siempre se caracterizó por apuntar a looks urbanos y por combatir todo tipo de tabúes.

Madness Clothing también es conocida por sus modelos inclusivos, es decir, adaptables a todos los cuerpos. La premisa es siempre la misma e invita a que no importe el cómo nos vean los demás.

Es evidente que se distingue bastante de Ginebra, la marca de indumentaria de Micaela, la otra hija de Marcelo Tinelli. Basta con apreciar el estilo “cool” y elegante para entender que está orientada a un público más selecto.

En definitiva, Madness Clothing refleja a la perfección la identidad y la personalidad de Candelaria, que se dejan ver en cada uno de los particulares modelos y también en las a veces provocativas campañas de presentación.