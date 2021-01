Expertos en salud opinan sobre la vacuna contra el covid-19 en embarazadas

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos afirmó que no hay motivos para creer que la vacuna contra el covid-19 pueda causar daños a las embarazadas y a los fetos. Aún no se ha probado que podría inmunizar a ambos, pero piden que no se les niegue la dosis.



La polémica surgió cuando se conoció que el Gobierno de Estados Unidos aprobó las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, y en la autorización de emergencia excluyó del grupo de personas de riesgo a las mujeres embarazadas. Desde el equipo de Donald Trump concluyeron que no iban a darles prioridades por cuestiones de seguridad.



En las pruebas de la vacuna contra la covid, la farmacéutica Pfizer y su socia alemana BioNTech no seleccionaron a mujeres gestantes, pero se terminó conociendo que algunas de las que participaron se encontraban en un período de embarazo de pocas semanas y no ocurrió ningún inconveniente.



Por lo tanto, los expertos del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos afirman que no hay pruebas de que sea peligroso y que son las propias mujeres en tal caso quienes deben tener la libertad de decidir si desean vacunarse o no (teniendo en cuenta que tampoco hay pruebas científicas que avalen la inmunización del bebé).

Antecedentes de vacunación en embarazadas

Denise Jamieson, doctora y responsable de la cátedra de ginecología y obstetricia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, coincide en que no hay motivo para creer que le haga daño, por lo el contrario, podría darles inmunidad.



Las conclusiones de Jamieson derivan de las experiencias con las vacunas contra la influenza (conocida como "gripe") y la tos ferina. Cuando se lanzó la vacuna, aprobaron su uso para mujeres gestantes e inmunizaron tanto a la mujer como al feto.

¿Cuáles son los grupos que no recibirán la vacuna contra el covid-19?

Científicamente se sabe que no existe el "riesgo cero" y que cualquier vacuna o medicación podría traer consecuencias negativas. Más aún teniendo en cuenta que hay cuestiones específicas de la dosis contra el covid-19 que no saben, por ejemplo, si será una inmunización para siempre o será parte del calendario de vacunación para toda la vida.



Pfizer-BioNTech y Moderna afirman que sus vacunas son seguras y efectivas, pero un comité conjunto de vacunación e inmunización (JCIV) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos realizó una investigación para conocer sus riesgos.



En el informe elaborado indicaron que no deben darse la vacuna por el desconocimiento de sus consecuencias los siguientes grupos: