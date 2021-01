Pfizer comienza a vacunar a un selecto grupo de argentinos

El laboratorio Pfizer estuvo desarrollando ensayos clínicos de su vacuna contra el coronavirus en nuestro país y ahora les comunicó a los voluntarios que durante este mes empezarán a contactarse con aquellas personas “de mayor riesgo” que recibieron placebo para ofrecerles la vacuna.

Hay una parte de los voluntarios que se enterará qué se le aplicó en su próximo control médico, previsto entre fines de este mes y abril y los que no hayan sido inmunizados podrán darse la primera dosis.

Los participantes del estudio que se está realizando en el Hospital Militar fueron informados a través de un texto que le enviaron por WhatsApp, pero los referentes de los ensayos clínicos de Pfizer en Argentina decidieron no dar información al respecto, según lo consignado por Clarín.

El mensaje recibido por los voluntarios anuncia: "Según las recomendaciones de Pfizer a los sitios participantes en el mundo entero, y con la reciente aprobación de la vacuna y de esta estrategia por ANMAT, se procederá a contactar telefónicamente en el mes de enero a aquellas personas de mayor riesgo (según definición del Ministerio de Salud y del sponsor), para invitarlos a asistir al centro y -en el caso de estar interesado/a, así como de haber recibido dos dosis de placebo previamente-, poder recibir las dos dosis de vacuna".

"Aquellos voluntarios/as que no pertenezcan a los grupos de riesgo definidos por Pfizer, y siguiendo las recomendaciones preestablecidas, tendrán la misma oportunidad de ser invitados/as a recibir la vacuna si previamente recibieron dos dosis de placebo, sucediendo esto en su próxima visita al centro según el protocolo (visita 4)", continúa el texto elaborado por el laboratorio.

Al igual que muchas personas, Rodrigo Afonso va a saber durante este mes si le aplicaron la vacuna o el placebo. “Mi contacto con Pfizer, que es la persona que me pregunta cómo me voy sintiendo y que me pide completar un diario digital con el detalle de los cambios que pueda experimentar, me dijo que en la próxima visita van a abrir delante mío el sobre, el famoso doble ciego”, contó.

"Los llamados durante enero van a ser a los pacientes de riesgo, no es mi caso. Si sale que me dieron placebo, me van a aplicar la primera dosis en esa misma visita médica. Si recibí la vacuna, me queda solo un chequeo al año y otro a los dos años para ver la evolución", detalló Afonso.