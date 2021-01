Estas son algunas de las apps imprescindibles para trabajar desde casa

El teletrabajo se ha impuesto como una de las principales formas de trabajar y es que el home office es algo muy cómodo y que tiene muchas ventajas (aunque también sus inconvenientes). Aunque algunos no sean partidiarios de esta forma de trabajo, lo cierto es que es una realidad a la que hay que acostumbrarse y que lleva su tiempo pero cuando le pillas el truco, seguro que te va gustando más y más eso de incluso poder trabajar en pijama.

Si te toca trabajar desde casa y no sabes cómo organizarte, existen muchas apps que pueden ayudarte (y mucho) a que el trabajo en casa sea algo más llevadero, a continuación te ofrecemos algunas de las apps imprescindibles en tus dispositivos que te ayudarán mucho en tu día y que seguro que una vez las hayas instalado, se convertirán en imprescindibles en tu teléfono o tablet.

Trello

Es una de las aplicaciones de productividad por excelencia y se trata de un gestor de tareas con el que vas a poder organizar tanto tu vida diaria como tu trabajo. Esta aplicación destaca porque vas a poder crear diferentes proyectos y en ellos puedes agrupar todas las cosas que quieras hacer. Estas tareas se dividen en Listas, que son columnas en las que puedes poner diferentes tarjetas a las que añadirás elementos o tareas a completar.

Keep

Para teletrabajar, Keep es una app imprescindible y, por si no la conoces (aunque si tienes un dispositivo Android la tendrás instalada en tu smartphone o tablet) es la aplicación de notas de Google. ¿Por qué destaca Keep? Básicamente porque su uso es muy sencillo pero, a la vez, incluye un sinfín de funciones que podrás necesitar e incluso puedes añadir recordatorios, para que así no tengas que hacer uso de otras apps para ello.

Daywise

Si quieres concentrarte y no perder ni un segundo en tareas que no tienen que ver con el trabajo, Daywise es una de esas aplicaciones que te pueden ayudar mucho a gestionar las notificaciones que te llegan al móvil. Seguro que ya habrás notado que mucho tiempo de tu jornada laboral lo pierdes mirando la pantalla del móvil y las notificaciones. Si no quieres que esto ocurra, esta app genera algo así como una "bandeja de entrada" de notificaciones donde se almacenarán todas aquellas que lleguen a tu dispositivo, así que se te enviará solo una única notificación al móvil a la hora que hayas programada en los ajustes de la app para así ver todos los avisos recibidos.

Discord

Comunicarse con los compañeros de trabajo y los superiores es algo esencial a día de hoy cuando se está teletrabajando. Son muchas las herramientas de comunicación que existen hoy en día para poder entablar comunicación con tu equipo de trabajo pero sí es cierto que Discord es una de las apps comunicativas que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, a pesar de haber nacido como una app para gamers.

Destaca de esta que es multiplataforma y que, además de videollamadas, incluye mensajes de texto, llamadas de voz, canales organizables y mensajes directos.

ActionDash

Si te gustaría saber cuánto tiempo pasas jugando a las apps de casino online o cuánto tiempo pasas al día en redes sociales, puedes instalar esta app en tu dispositivo para así poder conocer estadísticas con el número de veces que has desbloqueado tu teléfono o tablet o cuáles son las aplicaciones que más has usado durante tu jornada laboral.

Estas 5 apps se han convertido ya en las más descargadas por cualquier trabajador que se enfrente a su jornada laboral desde la comodidad del hogar, si bien es cierto que, cada día, aparecen nuevas aplicaciones que han nacido para hacer más fácil el día a día a los trabajadores a lo largo y ancho del planeta.