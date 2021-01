¡Actualizado! Vocabulario gamer completo 2021

El mundo gamer se caracteriza por poseer una jerga muy específica, formada principalmente por acrónimos y abreviaturas. En esta ocasión, compartimos un glosario con los términos más usados y sus respectivos significados y contextos.

Glosario gamer: los términos más usados

GG: “Good Game” (buen juego).

También se presenta con la variante GGWP: “Good Game, Well Played” (buen juego / bien jugado). Como su nombre lo indica, se utiliza para comunicar que una partida fue entretenida y que el desempeño de las partes involucradas fue correcto.

NT: "Nice Try" (buen intento).

Es una expresión usada para animar a alguien ante alguna jugada que no salió como esperaba.

GLHF: “Good Luck, Have Fun” (buena suerte, que te diviertas).

Por lo general, se la utiliza para dar comienzo a una partida multijugador. Significa el punto de inicio de la misma, el cual se manifiesta a través de esta expresión de deseo.

Diccionario Gamer: KDA: Acrónimo del inglés Kill Death Assist. En videojuegos multijugador online, generalmente en los tipo MOBA, el KDA es un promedio que toma en cuenta los asesinatos, las muertes y las asistencias, para determinar el nivel o habilidad de un jugador. #moba pic.twitter.com/BRli3f7231 — CharBot Games (@CharBotGames) February 26, 2020

EZ: “Easy” (fácil).

Con cierta carga de burla, este término se usa para comunicar que un juego o un rival no conlleva grandes dificultades.

AFK: “Away From Keyboard” (lejos del teclado).

Si bien su significado literal indica que alguien no se encuentra cerca del teclado, esta expresión tiene una interpretación más simbólica, por lo que se utiliza para hacer saber que un jugador no está participando mucho del juego.

#Geageeks hoy les traemos otro significado para el diccionario gamer: #AAA o #tripleA. uD83DuDCD6

Todos amamos esta clase de juegos, porque se nota que los hacen con mucho amor. uD83DuDC93#compartelapasión #diccionariogamer pic.twitter.com/XnTYuq2CaI — GeaGamers (@GeaGamers) August 14, 2020

Levelear: de “Level” (nivel).

Es uno de los términos más singulares ya que consiste en un verbo que combina el castellano y el inglés. La base del mismo es la palabra “level” y el agregado de la acción se aplica en español. En resumen, se utiliza para hacer referencia al acto de pasar un nivel y a la obtención de beneficios y logros que esto implica.

Grindear: de “Grind” (moler).

Algo similar ocurre con este término, con el cual se hace alusión al hecho de tener que realizar de forma repetitiva las mismas acciones de un juego, con el objetivo que obtener distintos tipos de ventajas y beneficios.

PVP: “Player Versus Player” (jugador contra jugador).

Hace mención de un duelo directo, de ‘uno contra uno’.

PVE: “Player Versus Enviroment” (jugador contra el entorno).

Se relaciona directamente con el término anterior, aunque en esta ocasión el duelo no es contra otro jugador sino contra el entorno.

Esta semana les traemos la definición de #EarlyGame en nuestro diccionario gamer uD83DuDE0E ¿Conocían este termino? si saben de alguien que no lo sabía no duden en eviarselo uD83EuDD29 pic.twitter.com/zVyjtD8OiC — Team Frozen Knives (@FrozenKnives) December 14, 2020

HP: “Health Points” (puntos de salud).

Se refiere a la “cantidad de vida” que le queda a un jugador en el contexto de una partida.

Maná: (fuente de poder)

Este término no tiene una traducción concreta pero sí un significado, el cual se vincula con la fuente de energía que permite lanzar hechizos y realizar acciones similares en juegos determinados.

¿Qué pasa con los distintos tipos de juegos?

El glosario gamer no sólo abarca distintas situaciones propias de los juegos, sino que también ayuda a identificar a los juegos en sí. Algunas de las principales categorías son las siguientes:

FPS: “First Person Shooter” (disparos en primera persona).

Un reconocido ejemplo de este tipo de videojuegos es el Counter Strike.

TPS: “Third Person Shooter” (disparos en tercera persona).

Ídem al anterior, aunque cambia el punto de vista del jugador. Ejemplos: GTA V y Fortnite.

RTS: “Real Time Strategy” (estrategia en tiempo real).

Algunos ejemplos famosos de estos juegos son el Warcraft III y el Age of Empires.

RPG: “Role Playing Game” (juego de rol).

El Final Fantasy VII y el Cyberpunk 2077 son dos muestras claras de esta tipología.

MMORPG: “Multiplayer Massive Online Role Playing Game” (juego de rol multijugador masivo en línea).

Se trata de uno de los tipos de juegos más complejos en cuanto a la dinámica de las partidas. Prueba de esto dan el World of Warcraft y el Final Fantasy XIV.

MOBA: “Multiplayer Online Battle Arena” (juego en línea de arena de batalla para multijugadores).

Similar al anterior, aunque en vez de rol las protagonistas son las batallas. Ejemplos: Heroes of the Storm y League of Legends.

Survival: (de supervivencia).

El término es elocuente, ya que el objetivo principal de esta variante de videojuegos es sobrevivir. Ejemplos: The Forest y Green Hell.