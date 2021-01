Paisano perdido en La Paz: uno de sus sobrinos cuenta qué pasó

Aníbal Dante Mercado dice que no parará hasta saber qué fue de Tránsito Donoso (81), el anciano que salió a caballo a fines de diciembre y nunca volvió. "No me interesa nada material, sólo que se conozca la verdad", repite. Sospechan que se trató de un homicidio en pleno campo.