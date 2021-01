Increíble: la emotiva reacción de un daltónico al ver colores por primera vez

McKinley Erves fue diagnosticado con daltonismo cuando estudiaba en la secundaria luego de notar que le era confuso distinguir el color verde y rojo. Recientemente cumplió 22 años y sus amigos le hicieron un regalo que le cambió la vida para siempre. El joven recibió unos anteojos especiales que permiten distinguir todos los colores.

La emotiva reacción que tuvo al usarlos por primera vez quedó registrada en las cámaras, se viralizó en segundos y ha recorrido el mundo entero. "El hecho de que casi nunca mencioné mi necesidad de anteojos para daltónicos y mis amigos hicieran todo lo posible para conseguirme un par para mi cumpleaños solo me dice cuánto me aman. No podría haber pedido mejores personas para llamarlos mis hermanos", escribió el joven en su cuenta de Twitter junto con el clip.

En las imágenes se puede ver el momento en el cual el joven se prueba las gafas por primera vez. “Él observará ese rubí rojo de allí”, se escucha de fondo mientras enfocan un auto que está estacionado en la calle. “Hermano, esto es… No puede ser que vea eso”, indicó el joven emocionado con lo que le estaba viviendo.

El video, hasta el momento cuenta, solamente en la red social del pajarito, con más de 180 mil me gusta y ha sido compartido más de 30 mil veces. Los usuarios llenaron la publicación con todo tipo de comentarios. "Este video me alegró el día, es increíble ver su alegría con esta nueva experiencia. ¡Feliz cumpleaños y felicidades por tener amigos tan increíbles!", escribió una usuaria.

"Si te quejaste hoy mira este video hombre. Literalmente, me estaba diciendo a mí mismo anoche lo agradecido que uno tiene que estar si puedes ver, si tienes cuatro extremidades, puedes oír, oler, etc. ¡Solo recuerda eso!", "Esto es asombroso y tu alegría es tan contagiosa. Necesitamos historias más alegres como la suya para lavar el hedor de 2020 y hacer de 2021 un año que todos podamos disfrutar. Estás bendecido", son otros de los mensajes que se alcanzan a leer.