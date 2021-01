Los tres signos del zodíaco que se destacan por saber cuándo les mienten

La vida para ellos es muy dura, ya que saben al instante cuándo alguien los está queriendo engañar, y pasan momentos poco agradables por eso. Sólo con mirar a los ojos a la otra persona, o escuchar un cambio minúsculo en su voz, ellos se dan cuenta de que algo no está bien, y siempre descubren finalmente la razón. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan porque saben cuándo les mienten.

Sagitario

Los sagitarianos se transforman en verdaderos detectives cuando se trata de encontrar una mentira. Lo primero que hacen es darse cuenta de los signos de que algo no está bien, y en ese momento comienza su investigación. Como son muy imaginativos, tienen las maneras más ocurrentes de descubrir lo que realmente pasó, y muchas veces eso implica que ellos lleguen a mentirle a los demás.

Capricornio

Los del signo de la cabra son especialistas en el lenguaje corporal, por lo que si una persona se comporta diferente a lo que están acostumbrados a su alrededor, lo descubrirán sin demora alguna. En ese momento será sólo cuestión de tiempo hasta que sepan exactamente qué es lo que está pasando, y lleguen a la verdad con su poder de deducción.

Los capricornio conocen bien el lenguaje corporal de los demás.

Piscis

Los nacidos bajo piscis tienen una característica muy particular: no se enojan cuando les mienten, debido a que se ponen en el lugar de la otra persona y entienden su situación. De todas maneras, es muy raro que alguien quiera engañar a este signo, ya que por lo general está repleto de las personas más respetuosas de todo el horóscopo. Además, es imposible que funcione, porque no se les escapará ni el engaño más pequeño.