Indignación del papa de Solange tras los dichos de Fernández: "Siento mucha bronca y dolor"

Pablo Musse, padre de Solange, la joven que falleció de cáncer en Córdoba pero no pudo despedirse de sus familiares a causa de las restricciones por la cuarentena obligatoria, aseguró que fueron "lamentables" e "indignantes" las declaraciones del presidente Alberto Fernández respecto a la carta que escribió hace días atrás.

En una entrevista televisiva, Fernández aseguró que no conocía en profundidad el caso y que se enteró "muy por encima lo que pasó". "¿Es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir yo? Sólo puedo estar a su lado", señaló el presidente al ser consultado sobre si había leído la carta que Musse escribió cuestionando a los gobiernos nacional y de Córdoba por lo ocurrido. "No he visto esa carta. No la conozco. Ya la voy a leer", intentó minimizar el tema. Y agregó: "La verdad que no tengo idea lo que pasó. Sólo puedo manifestar mi solidaridad para con él porque no conozco el tema".

"Que no se haya enterado y que no sepa lo que pasó con Solange, es una burla. Su caso salió en los medios nacionales y provinciales, durante más de diez días. Antes de la muerte de Solange y después. Supuestamente el DNU —que permite a familiares despedirse de los enfermos terminales— salió después de lo que había pasado con Solange", declaró el padre de Solange al diario Clarín.

En ese sentido, Musse sostuvo que "sentimos mucha indignación, bronca y dolor. Nunca esperamos mucho de los políticos. Pero que diga que no estaba enterado del caso de Solange es indignante. El es el único argentino que no estaba enterado de lo que pasó con el tema Solange".

Hace unos días, Pablo Musse publicó en su cuenta de Facebook una carta abierta en la que criticó al presidente Alberto Fernández por la imposibilidad de visitar a su hija que agonizaba en un hospital de Alta Gracia. “Las últimas palabras de mi hija fueron ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos’. Que estas palabras tal vez le lleguen al corazón, si es que lo tiene”, le planteó al mandatario.

El dolido padre consideró que lo trataron como a un “terrorista”, a él como a su cuñada Paola Oviedo cuando ambos intentaron pasar el control policial tras viajar desde Neuquén para poder ver a la joven agonizante y los escoltó la policía de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros.

El hombre cuestionó que “nos piden esfuerzos y que nos cuidemos, cuando ustedes no dan el ejemplo”. “Usted no tiene palabra, cuando habla no le creo”, remató.