Colegio Rainbow donó oxímetros a todos los municipios de Mendoza

La dificultad para respirar es uno de los síntomas asociados al coronavirus y en muchos casos, no es detectado a tiempo. Frente a esto, un simple aparato médico puede hacer la diferencia: el oxímetro.

En apenas unos segundos, y de manera no invasiva, el oxímetro mide el nivel de oxigenación en el cuerpo y permite hacer una derivación efectiva de los casos para su abordaje.

Conscientes de esto, las autoridades del Colegio Rainbow decidieron enviar este importante material médico a todos los municipios de la provincia y así, dar continuidad a una serie de donaciones puntuales relacionadas con la pandemia.

Primero fue un túnel sanitizante para Godoy Cruz, departamento en el que se ubica el colegio y tapabocas para su Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Luego, oxímetros para Maipú y, frente al avance de la pandemia, la intención es ir más lejos.

El acto de entrega se hizo este jueves 24 de septiembre, a las 9.30 hs. en la Legislatura. Mario Abed, vicegobernador de la provincia y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, recibió a autoridades del Colegio Rainbow. Serán luego las autoridades pertinentes quienes se encarguen de la distribución.

“El colegio tiene un perfil solidario muy fuerte. Desde hace años, trabajamos coordinados con distintas organizaciones no gubernamentales para acercar leche, alimentos no perecederos, pañales, útiles escolares, etc. Es la respuesta genuina y coherente de toda la comunidad Rainbow, docentes, no docentes, alumnos y sus familias, que identificamos necesidades y respondemos con compromiso humano.” (Directora Pedagógica de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, Profesora Lourdes Zarco).

“En nuestra Institución trabajamos en la formación de valores, uno de los cuales es la Solidaridad. Es parte del Colegio realizar acciones reales que ayuden a satisfacer las necesidades y problemáticas de la comunidad. En un momento en que la salud se ha visto tan afectada, acercamos nuestra colaboración al personal de la sanidad que nos cuida en esta pandemia.” (Gerente Administrativa del colegio, Contadora Graciela Rodríguez).