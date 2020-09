Por el aislamiento crecieron un 30% los casos de grooming en el país

Los datos fríos advierten que en Argentina se incrementaron en un 30% este tipo de delitos encuadrados en el grooming desde que se inició la cuarentena, aunque en otros países como España se vivió un crecimiento superior al 500%.

Desde la organización Grooming Argentina consideran el actual contexto de pandemia como una “tormenta perfecta” para el incremento de los casos, producto de la hiperconectividad de niños, niñas y adolescentes.

El término grooming alude a “la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos”.

Esta actividad, advierten, recrudeció a raíz del aislamiento y la mayor exposición al uso de dispositivos tecnológicos.



“La pandemia de la pedofilia encontró en la tecnología un vehículo de contacto y de proximidad que le facilitó, como nunca, acceder a sus víctimas”, explicó Hernán Navarro, director de Grooming Argentina, una organización creada para trabajar en la prevención, concientización y erradicación del grooming.

Un policía federal acosaba a niñas en TikTok usando los perfiles de su hijo.



"El perfil del adulto que ejecuta el delito de #grooming corresponde a un depredador sexual que sale a la caza de las víctimas" dijo @HernanGNavarro

En cuanto a las redes sociales su peligrosidad reside en que son el lugar donde se agrupan posibles víctimas. “Cuando analizamos el coto de caza vemos cómo van a buscar a los niños, niñas y adolescentes donde conviven y no me extraña que haya casos en TikTok porque se convirtió en la aplicación con mayor número de descargas en lo que va del 2020”, resaltó Navarro.



En materia de prevención, el director de Grooming marcó como fundamental educar en este nuevo fenómeno: “Los niños, niñas y adolescentes tienen la habilidad y la destreza para usar las nuevas tecnologías, pero lo que no pueden percibir es el peligro. Por otro lado un mundo adulto que se encuentra ajeno, que se autoexluye. Debemos concentrarnos en armonizar esas miradas".



Desde la organización trabajan en el asesoramiento a organismos dependientes del Estado para lanzar campañas concientizadoras. Además crearon la primera y única aplicación para denunciar casos en tiempo real.

Navarro deja finalmente un consejo básico: "Ante una situación de este tipo hay que cortar todo diálogo con el delincuente sexual, con el groomer, como se lo denomina técnicamente. Cortar las comunicaciones sin eliminar las conversaciones, no bloquear a los perfiles agresores y no escrachar”.

