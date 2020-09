La durísima carta del padre de Solange al presidente Fernández

El nombre de Pablo Musse se hizo conocido lamentablemente por un hecho triste: la muerte de su hija Solange, quien falleció por un cáncer en Córdoba sin poder despedirse de su padre. Esto caso generó una gran indignación en todo el país a tal punto que a partir de este hecho varias provincias reconsideraron permitir la despedida de pacientes agonizantes.

Ahora Musse compartió en su muro de Facebook una carta pública en la que responsabilizó al presidente Alberto Fernández y al gobierno de Córdoba por no haber podido despedirse de su hija, pese a que ella había dicho “ver a mi papá es lo que más quiero en este mundo”.

“Las últimas palabras de mi hija fueron ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos’. Que estas palabras tal vez le lleguen al corazón, si es que lo tiene”, le planteó al mandatario.

Musse había viajado desde Neuquén para poder visitarla en Alta Gracia, pero no le permitieron entrar a la provincia a verla debido a los controles sanitarios cordobeses. Le negaron el ingreso a la provincia a pesar de contar con los permisos correspondientes.

El dolido padre consideró que lo trataron como a un “terrorista”, a él como a su cuñada Paola Oviedo cuando ambos intentaron pasar el control policial tras viajar desde Neuquén para poder ver a la joven agonizante y los escoltó la policía de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros.

El hombre cuestionó que “nos piden esfuerzos y que nos cuidemos, cuando ustedes no dan el ejemplo”. “Usted no tiene palabra, cuando habla no le creo”, remató.