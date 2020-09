Se estima que unos 25 mil argentinos emigrarán a Uruguay

En plena pandemia, son muchos los argentinos que ya sea por un cambio de aire, frustración con los sucesivos gobiernos o directamente para empezar una nueva vida buscan instalarse en otro país. Y ese país parece ser Uruguay para muchos de esos emigrantes.

"Cuatro de cada cinco operaciones que yo realizo son de argentinos que vienen para instalarse por lo menos seis meses. Esto no se ha ocurrido antes", contó a Clarín, Alejandra Covello, de la inmobiliaria Covello Propiedades.

"Sufrí mucho la cuarentena en Buenos Aires, básicamente lo más duro fue que me prohibieran trabajar. Era inadmisible que no nos permitieran firmar un boleto de compra o de venta y se han echado a perder muchas operaciones. No soy una persona politizada, más bien todo lo contrario, pero en la Argentina es difícil todo y cuando te coartan la libertad es peor", explicó Covello.

El objetivo de los argentinos que buscan emigrar o ya lo hicieron es vivir una vida normal dentro del contexto de pandemia, "no como en Argentina", afirman desde el anonimato.

El cansancio y el disgusto por la situación política y económica actuales -sumados al fastidio que genera en algunos sectores la extensión de la cuarentena- impulsa a muchos argentinos a pensar en emigrar a Uruguay. Hay famosos como Susana Giménez, Oscar González Oro y Juana Viale, entre otros, que ya lo hicieron realidad o que lo están por concretar en breve.

En los últimos meses crecieron sustancialmente los pedidos de argentinos para tener residencia en Uruguay. Algo que, vale recordar, es impulsado por los propios uruguayos ya que que uno de los primeros anuncios del presidente Luis Lacalle Pou, quien asumió el 1° de marzo, planteó la necesidad de aumentar el tamaño de la población y parte de su plan es facilitar la entrada de residentes extranjeros.

La nueva administración apunta a atraer entre 50.000 y 100.000 extranjeros en sus 5 años de gobierno, con un marcado interés por los grandes y pequeños empresarios argentinos que se consideran afectados por la inestabilidad económica de siempre.

En Uruguay aseguran que ya casi 25.000 argentinos tomaron la decisión de emigrar en los meses de pandemia de coronavirus.