Qué se sabe de la nueva moratoria jubilatoria que analiza Anses

Fuentes de Anses confirmaron ayer que se está analizando una nueva moratoria para jubilar a personas que no alcanzaron los 30 años de aportes necesarios, al tiempo que adelantaron que en la agenda también se encuentra planear cómo serán las salidas del Ingreso Familiar de Emergencia.

La titular del organismo, Fernanda Raverta, ya había adelantado que se estaba pensando en "generar condiciones" para que quienes no tienen los aportes necesarios, también se puedan jubilar, como sucedió "en el gobierno de Néstor y Cristina".

Todavía no hay muchos detalles sobre esta posible moratoria. Fuentes de Anses adelantaron que es real que se está estudiando, pero también reconocieron que no es una prioridad para el organismo, especialmente en medio de la crisis generada por la pandemia, y el pago del IFE a millones de personas.

? ANSES

La Anses analiza una nueva moratoria jubilatoria para incluir a personas que no alcancen los 30 años de aportes y puedan jubilarse. — LA RUEDA (@laruedanoticias) September 14, 2020

Otra de las prioridades que deberán ser resueltas antes de que se hable seriamente de la moratoria jubilatoria es la fórmula para los aumentos automáticos, que todavía no está funcionando, y se espera que el Congreso comience a discutir este mismo mes.

Según recordó Raverta, en el 2003 el Gobierno tomó la decisión de ayudar a jubilarse a las personas que "por responsabilidad no propia" no habían hecho los aportes. Es decir, quienes trabajaron pero sus empleadores no habían cumplido con su parte.

La Anses tiene en estudio el lanzamiento de una nueva moratoria jubilatoria, con el objetivo de permitir que personas que no cuentan con los 30 años de aportes puedan jubilarse. Fuentes del organismo que conduce Fernanda Raverta confirmaron que el tema está en estudio. pic.twitter.com/Rf9MIuJeiJ — airesbuenos (@airesbuenosweb) September 14, 2020

La última moratoria, llevada a cabo justamente en el gobierno de Cristina Kirchner pero que continuó durante el de Mauricio Macri, estableció la posibilidad de regular los aportes jubilatorios no ingresados hasta el 2003 sin la necesidad de contratar un gestor.

Anses ahora está abocada al cuarto pago del bono de 10.000 pesos que se da por la emergencia económica, y que además, según adelantaron altos funcionarios, terminará este mismo año.