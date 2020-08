Día del orgasmo femenino: cuántos tipos hay y cómo llegar al clímax sexual

Desde 2006, año en el que una concejal brasileña promovió una ley que dio voz al placer femenino, todos los 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino.

Para Silvina Valente, responsable de Sexología de la división Ginecología del Hospital de Clínicas, "el orgasmo es la consecuencia del encuentro entre dos o más personas -o incluso con uno mismo- dispuestas a abandonarse a sus sensaciones, a sentir placer, a encontrarse y a conocerse sin tabúes, sin vergüenza y sin temores".

La profesional también reconoció que hay un porcentaje importante de mujeres con disfunciones sexuales o que nunca han tenido un orgasmo. "Lo que encontramos es que si bien en un 47 por ciento detectamos algún tipo de disfunción sea falta de deseo, lubricación o anorgasmia (falta de orgasmo) sólo un 3 por ciento de esos casos habían sido derivados a un especialista".

La especialista, que aclaró que estos son resultados preliminares, detalló que "en relación al orgasmo, el relevamiento arrojó que tres de cada diez mujeres nunca tuvo un orgasmo y de éstas, 11,3% no lo vivencian como un problema".





"Éste es el dato más llamativo, que haya una naturalización sobre no tener un orgasmo o un desconocimiento sobre qué es y en algunos casos lo que observamos es una confusión entre el orgasmo y la excitación", describió Valente.



"Lo cierto es que todavía existen mujeres que creen que el encuentro sexual finaliza cuando el hombre eyacula y que por múltiples razones no continúan en búsqueda de su placer. Entonces es importante explicar que una relación sexual no es sinónimo de coito vaginal o penetración vaginal", agregó.

"El órgano 'erectil' de la mujer es el clítoris que se encuentra afuera de la vagina, la dimensión cultural que se le da a la penetración hace perder de vista la estimulación genital y en muchas ocasiones la falta de orgasmo tiene que ver con esto", explicó.



"Por su puesto que no hay 'una forma', cada mujer debe buscar qué es lo que le da placer y eso es personal e intransferible, pero es clave centrarse en la búsqueda del auto-placer y animarse a experimentar; en ese sentido la masturbación es muy importante", sostuvo.

El psicoanalista Sigmund Freud distinguió los orgasmos femeninos como clitorianos en jóvenes, y vaginales en aquellas con una respuesta sexual saludable. En contraste, la investigadora y educadora sexual Betty Dodson clasificó al menos nueve formas diferentes de orgasmo, sesgadas hacia la estimulación genital. Una selección de ellas:

-Orgasmo vaginal: los orgasmos vaginales penetran profundamente en todo el cuerpo, irradiando desde los genitales. Las paredes vaginales musculares se contraen rítmicamente durante estos orgasmos.

-Orgasmo clitoriano: cuando se estimula el clítoris, un orgasmo separado explota a través de la superficie de la piel, provocando una sensación de hormigueo.

– Orgasmo del punto G: el punto G está escondido dentro de la vagina y, a menudo, requiere posiciones especiales o estilos exclusivos de juego previo con los dedos.

-Orgasmos combinados: una variedad de diferentes experiencias orgásmicas combinadas.

-Orgasmos múltiples: una serie de orgasmos durante un período corto en lugar de uno singular.

-Orgasmos a presión: orgasmos que surgen de la estimulación indirecta de la presión aplicada. Una forma de autoestimulación que es más común en los niños.

-Orgasmos de relajación: orgasmo derivado de la relajación profunda durante la estimulación sexual.

-Orgasmos de tensión: una forma común de orgasmo, a partir de la estimulación directa, a menudo cuando el cuerpo y los músculos están tensos.