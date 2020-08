Viral: la tierna reacción de un perro que fue regañado por su dueño

El video se hizo viral en TikTok, se trata de un perro que pone cara de apenado cuando su dueño lo regaña. Y es que "una mirada vale más que mil palabras".

De hecho, el cachorro, tras su comportamiento, intentó persuadir al dueño con una expresión muy tierna.

"Es que vos no podés tener esa actitud siempre, tenés que portarte bien. Uno no hace sino complacerte y llevarte al parque, comprarte juguetes y vos no hacés caso, siempre haciendo daño. Y con esa carita de 'Yo no fui' querés ganarlas todas. Así no es", se escucha en el video que Eliot Dussan Ordoñez compartió en su cuenta de TikTok.