"Lady Covid", la mujer que echaron de un avión por ir borracha y sin barbijo: "Me chupa un h...el Covid"

Un mujer protagonizó un escándalo en uno de los vuelos que han empezado a funcionar tras la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus cuando subió borracha al avión, se quitó el barbijo y fue hostigada por el resto de los pasajeros ante su acto de irresponsabilidad.

En Cancún, bajan del avión a #LadyCovid por borracha, dice que el coronavirus no existe. pic.twitter.com/9RycSjf4Vk — LNDD.MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@lanotadeldiamx) August 3, 2020

El incidente se produjo en un un avión de Viva Aerobus, cuando la nave estaba por despegar desde el aeropuerto de Cancún en Quintana Roo, México. Allí la mujer, en evidente estado de ebriedad, decidió quitarse el barbijo y recibió la disconformidad de todos.

Lejos de hacer caso a quienes la increpaban, la mujer empezó a discutir con el resto de los pasajeros y el momento fue grabado por varios de ella y viralizado por las redes.

"Les voy a decir algo, los que estamos aquí es porque nos vale verg... el Covid, a todos nos vale, ¿estamos de acuerdo?, ¿por qué me juzgan a mí?", fue una de las frases de la enajenada mujer. Cabe destacar que la expresión "me vale verg..." en México es un equivalente a "me chupa un h..." en Argentina.

Lamentable ver esto, no se que esta peor, si la señora haciendo el show, la cantidad de personas en el avión sin sana distancia y cubre bocas mal puestos o bien SIN cubre bocas puestos o la aerolínea VIVA AEROBUS permitiendo estas mamadas. #LadyCovid pic.twitter.com/z9LcCJEuNb — Mariana Tello (@Marianna_Tello) August 3, 2020

Luego de varios minutos de discusión, personal de seguridad de la aerolínea se acercó a la mujer y le pidió que saliera de la aeronave. En un principio aceptó, pero las cosas se pusieron peor cuando su vecina de asiento le quitó el celular y el sombrero. "Deme tiempo, deme tiempo, ando borracha", dijo, tras aceptar bajarse del avión, que finalmente pudo partir.