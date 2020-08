El "Achurero solidario" de San Rafael ya donó 4 toneladas de mercadería por la pandemia

Un carnicero de San Rafael se convirtió en estos meses de pandemia de Covid-19 en el 'Achurero solidario' por recorrer los barrios y distritos sureños y haber donado hasta el momento unos 4.000 kilos de hígado, como así también bolsas de pan y litros de cloro a los primeros clientes que a diario se acercan a su puesto callejero.

"Estoy feliz porque estoy trabajando muy bien. Es todo muy lindo porque antes yo salía a buscar a la gente para que me comprara y ahora es la gente la que me sale a buscar a mi", cuenta José Chispe .

Este trabajador de 46 años que todos los días dona hígado y otros productos, calcula en algo más de cien días debe haber regalado unas cuatro toneladas de alimentos.





José, el 'Achurero solidario', abre su puesto callejero todas las mañanas en un barrio diferente y por la tarde se mueve hacia otro distrito, algunos incluso a varios kilómetros de la cabecera sanrafaelina. Cada día lo esperan decenas de personas formando una fila, pero manteniendo el distanciamiento social.

"Agradezco al municipio de San Rafael que me da el permiso y me ayuda a llegar a todos los rincones del departamento, y a todos los clientes que me compran porque cuanto más vendo, más puedo donar", dijo el comerciante, quien tiene un puesto en la Feria Municipal.