AI Weekend: San Rafael se convierte en el epicentro con una jornada de asombro, ética y creatividad humana

El aire en el AI Weekend 2026 no solo está cargado de tecnología; sino de preguntas fundamentales sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. La primera jornada del festival, celebrada este viernes 10 de abril en el Centro de Congresos y Convenciones de San Rafael , dejó en claro que la Inteligencia Artificial ya no es una promesa lejana, sino una realidad que está redefiniendo la medicina, el derecho y nuestra propia capacidad creativa.

Desde el Ministerio de Producción , los funcionarios presentes destacaron la importancia de estos espacios federales para el desarrollo económico. Subrayaron que la provincia busca liderar el cambio tecnológico, fomentando un ecosistema donde el sector público y privado colaboren para generar soluciones reales con impacto local.

La Dra. Naylan Faisal Marottoli abrió un debate necesario sobre la Gobernanza Ética de la IA . En su presentación, explicó la clasificación del Reglamento de IA (RIA) basada en niveles de riesgo: desde el "riesgo inaceptable" (prohibido) hasta el "bajo riesgo" (libre), pasando por el "alto riesgo" que requiere un cumplimiento estricto. Faisal contrastó el modelo europeo, que regula ex ante de forma rígida para proteger derechos, con el modelo argentino, más flexible y reactivo, orientado a fomentar la innovación.

Por su parte, el Dr. Fabián Cremaschi conmovió al auditorio con una reflexión profunda sobre cómo los humanos "salvamos vidas" a través de la tecnología. Desde actos cotidianos como completar un captcha o compartir fotos de mascotas para entrenar algoritmos, hasta hitos científicos como la robótica neuroquirúrgica y los gemelos digitales para probar medicación in silico.

Cremaschi citó al Nobel de Química Demis Hassabis para introducir conceptos que parecen ciencia ficción pero ya están aquí: la amortalidad (la regeneración en tiempo real) frente a la inmortalidad. "La muerte es un error técnico", afirmó, explicando que la IA hoy opera el sufrimiento, la depresión y el Alzheimer. Su cierre fue un llamado a la conciencia: ante estos cambios "impresionantemente buenos", debemos decidir qué especie queremos ser.

AI Camp: casos de éxito y el despertar de la creatividad

En el marco del AI Camp, una propuesta innovadora que funciona como un espacio de camping y networking diseñado para que la comunidad tecnológica conviva durante todo el festival, se presentaron experiencias que bajan la teoría a la práctica:

Innovación en salud: Franco Mansilla (Innovaducate) expuso el caso del Hospital Universitario y su gestión de turnos mediante una red neuronal convolucional que imita el cerebro humano. Su consejo para los emprendedores fue directo: "Escuchen al usuario y usen los 'no' para impulsarse".

innova

Desbloqueo creativo: la experta en marketing Aldana "Aldu" Abadi recordó el estudio de George Land sobre cómo la creatividad decae con los años hacia un pensamiento convergente. Tras poner a los asistentes a realizar ejercicios con hojas en blanco, compartió tips vitales para reconectar con el genio creativo: movimiento, mezclar conceptos existentes (como el ejemplo de Freddo y la pasta de dientes) y contar historias. "El mayor riesgo es no hacer", sentenció, invitando a todos a diferenciarse.

La tarde cerró con una mesa redonda con Aldana junto a Cynthia Valente y Brian Leguizamón, donde se profundizaron los desafíos de la industria antes de dar paso a la acción pura. "Me hice fan del networking" sentenció Valente y agregó que, "se logra conexión, conocer gente nueva y eso la IA no me lo da".

ai camp

El inicio de la cuenta regresiva: hackatón

Al finalizar las charlas, la energía se transformó en adrenalina con el lanzamiento de las ideas para la Hackatón. Los grupos ya se encuentran formados y trabajando intensamente en los proyectos que presentarán ante el jurado este domingo.

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¿Qué nos espera este sábado?

La agenda no da respiro. Mañana 11 de abril, el festival continuará con Workshops prácticos por la mañana, donde la formación técnica y estratégica será protagonista. Por la tarde, la construcción de los proyectos de la Hackatón seguirá a paso firme, cerrando el día con un festival musical a cargo de What the Funk y 5 Copas.

Para más información y tickets de último momento, visita aiweekend.tech.