La conciencia ciudadana fracasó: volvemos a fase "ponete las pilas"

No estuvo en la agenda de El Dipy, en la de Duhalde ni en la de Messi, el tridente mediático de la semana. No estuvo, pero se venía venir casi el mismo énfasis que la reforma judicial del oficialismo. El incremento de contagios, día tras día, llegó a tal punto que obligó este viernes (ya el cuerpo no lo distingue de otros días, Adolfo) a buena parte del país a mantener cerradas las puertas y retomar aquel "quedate en casa" que se nos había grabado a fuego en la cuarentena más estricta.

Con el diario del lunes se puede decir que fue la profecía autocumplida. Nos jactamos de ser una de las provincias con más libertades que el resto y sin embargo los números están a la vista para enrostrarnos que no hicimos bien las cosas.

En el abc de Perogrullo, todo mal. ¿Es obligatorio el tapabocas? Sí, pero todavía hay outsiders que consideran que no hace falta o que nadie puede obligarlos a usarlos. ¿Debe tapar boca y nariz completamente? Sí, pero la mayoría lo lleva a media asta. ¿Hay que salir a comprar en base al DNI? Sí, pero como hay cientos de comercios y actividades que no lo piden, da lo mismo un lunes que un martes. ¿Están prohibidas las reuniones masivas? Sí, pero mi hija cumple 15 una sola vez en la vida... Y así con cualquier restricción que le reclamamos al otro y no cumplimos nosotros. Multipliquemos a todos los que modelan como plastilina el protocolo sanitario y tendremos las camas de terapia intensiva por arriba del 90% ocupadas.

Fiesta ilegal en Luján.

Precisamente con este número en rojo en su agenda, el gobernador Rodolfo Suarez -que en MDZ el jueves decía el jueves que "no se va a poder cerrar, no vamos a poder mandar a la gente a la casa" y apelaba con más esperanza que convicción a la "conciencia ciudadana"- confirmó que la mentada conciencia no es tal y el precio a pagar quedó claro: volver sobre sus pasos.

De ahí la doble vara de los que en defensa de la economía de la provincia y la necesidad de tantos mendocinos de trabajar para comer y seguir dando empleo cuestionan que se dé marcha atrás, pero cuando deben marcarle la cancha a los que van con el DNI cambiado o no cumplen con lo básico de la protección epidemiológica se hacen los sota o relativizan el impacto de incumplir.

No se los escuchó con el mismo énfasis, una vez que pudieron retomar la actividad comercial, pedirle a la gente que se cuiden y cuiden a los demás como ahora reclaman ser escuchados. La fórmula "mantener el distanciamiento social y cumplir las medidas de higiene", base de esa responsabilidad civil que nos garantizaría seguir siendo una provincia "flexibilizada" fracasó. Por nosotros, no por los otros.

"Cuando Alberto Fernández dice 'no hay cuarentena' es porque la gente anda igual", ejemplificaba Suarez. ¿Y no fue eso acaso lo que pasó en estos pagos? Ahora la disyuntiva conciliadora, para no volver todo a fojas cero o fase 1, sería ir por una fase 3 que mantenga el comercio abierto y dé marcha atrás básicamente en gimnasios, restoranes, clubes, templos religiosos y turismo interno.

Una más del gobernador, un día antes de reconocer la contundencia de los datos de la realidad: "Yo no creo que se bajen los contagios cerrando todo, porque la gente se va a mover igual. Se baja con conciencia y responsabilidad de la gente".

A confesión de parte, relevo de pruebas. No hay conciencia. No hay responsabilidad. Ergo, la gente -los mendocinos- se va mover igual.

#ElResaltador

Renovar el impacto solidario

"Lo que hace la pandemia es acelerar procesos que ya estaban en discusión antes... Va a generar la revaloración de la tecnología. Vamos a ver que hay que darle más importancia a los temas tecnológicos para bien o para mal, para regular, para proteger, pero la importancia relativa de la tecnología creció... Me parece destacable cómo distintos grupos que utilizan la tecnología para avanzar derechos fundamentales o derechos de población de riesgo hayan aprovechado esta situación para renovar su impacto. Por ejemplo la Fundación Sí o grupos solidarios que utilizan tecnologías para organizarse o determinar la manera en la que pueden ayudar a las personas. Todas estas cuestiones que se suman están buenas. Me parece que los proyectos solidarios y al activismo renovado es lo que veo más interesante".



{ Javier Pallero, director global de políticas públicas de Access Now, en newsletter Futuro }

#PostaPodcast

#LaDataFlora

Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad más de 21 mil trabajadores de la salud se contagiaron de coronavirus en el país.

hasta la actualidad En el último mes se produjo el 40% del total de contagios .

. El 90% de los casos se registraron en la provincia de Buenos Aires y en CABA .

se registraron en la y en . Mendoza , Santa Fe, Rio Negro, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Salta representan en conjunto un 7%.

, Santa Fe, Rio Negro, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén y Salta representan en conjunto un 7%. El 65% de los infectados de la salud fueron mujeres.

Fuente: Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE)

#Tuiteado

