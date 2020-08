¿Qué pasará con los alumnos de nivel inicial, 7º grado y 5º año?

El Consejo Federal de Educación tuvo ayer su cónclave con los referentes educativos de todo el país para cerrar filas con los temas claves para que el ciclo lectivo 2020 siga su rumbo en plena pandemia y no naufrague pese a los naturales contratiempos que supone la virtualidad.

En ese contexto se acordaron los criterios de evaluación y promoción, con la fuerte decisión de que no habrá repetidores en este año atípico, sin clases presenciales.

No obstante lo consensuado a nivel nacional, como adelantaba hoy MDZ, la Dirección General de Escuelas pretende dejar en claro en la provincia que la suspensión de la repitencia no equivale ni debe tomarse como una "promoción automática".

Para analizar cada uno de los puntos abordados con el resto de los responsables provinciales de la educación, el titular de la DGE, José Thomas, realizará una ronda de consultas con algunos integrantes de su equipo de gestión, directivos y supervisores con la idea de posteriormente emitir una resolución donde queden claros los criterios de evaluación, acreditación y promoción para Mendoza.

Uno de los temas centrales a analizar, más allá de la evaluación, tiene que ver con aquellos alumnos y alumnas que están en los segmentos más afectados por el irregular proceso de educación a distancia: los niños de nivel inicial que comenzarán el 1º grado, los de 7º que pasarán al nivel secundario y los de 5º año que buscarán ingresar al desafiante mundo universitario.

Aquí no sólo se presenta un número significativo de estudiantes a considerar sino también la incertidumbre de los propios chicos y de sus padres ante un horizonte indefinido o poco claro hasta el momento, ya que no se trata de un año más a cursar si no de "saltos" a un nivel superior.

Mañana a las 8.30 arrancarán las reuniones de Thomas con los inspectores regionales, supervisores de nivel primario y secundario, la directora de Planificación Silvina del Pópolo, directores de distintas líneas. y los directores y directoras de escuelas. Los encuentros continuarán el viernes con un esquema similar.

Serán al menos cuatro reuniones virtuales en las que se definirá buena parte de la educación provincial para al menos un año más, entre pandemia y pospandemia.