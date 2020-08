Se acercan a 7.500 los fallecidos por covid-19

El Ministerio de Salud informó esta mañana 36 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 7.402 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 162 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 8.713 los positivos por Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 350.867 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 773 casos por cada 100.000. El promedio de casos de los últimos siete días es de 6.628.

Al encabezar la presentación de los datos, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que -como viene sucediendo en los últimos días- el 80% de los nuevos reportados corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que "hay un número importante de provincias que continúan aportando casos y hay departamentos que se suman a ese aporte".

Situación #COVID19 en Argentina



Confirmados: 8.713 | Total: 350.867



Fallecidos: 36 | Total: 7.402



Ocupación camas UTI: 1960



Porcentaje ocupación total camas UTI adulto:



- Nación: 57,3%

- AMBA: 64,5%



Reporte completo: https://t.co/ob3qn6LMst pic.twitter.com/XGptn1jFne — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) August 25, 2020

En ese rubro, mencionó que ayer Jujuy dio cuenta de 352 positivos, mientras que 209 corresponden a Santa Fe y 208 a Córdoba. Vizzotti recordó que son 16 las áreas donde se registra transmisión comunitaria y remarcó que, en el último tiempo, no se ha podido modificar favorablemente esa situación en ninguna jurisdicción.

"No solo estamos aumentando las áreas con transmisión comunitaria extendida sino que hace semanas no definimos que ninguna ha controlado esa transmisión. (En el reporte del Ministerio) veníamos comentando áreas que ingresaban (a ese estatus) y áreas que podían definir que lo habían controlado, (pero) en las últimas semanas ningún departamento del país ha logrado controlar" la situación. A ese panorama, se suma la existencia de departamentos que, "aunque no tengan transmisión, están teniendo brotes y conglomerados" de coronavirus.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud - Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/aEVcEyJ8wK — Casa Rosada (@CasaRosada) August 25, 2020

La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,3%, mientras que en el AMBA llega al 64,5%. Son 127 los pacientes en esas condiciones en Córdoba, 72 en Mendoza, 52 en Río Negro y 32 en Jujuy.

Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 23 varones y 13 mujeres, 25 de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires; tres residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); cuatro en Mendoza; mientras que Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Entre Ríos, registraron un fallecido cada una.