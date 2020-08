La idea que dice que "comprometerse es perder la libertad" hace que muchas personas tengan mucho miedo de avanzar en una relación o en un trabajo que requiere entrega.

Si bien por lo general no hay razón para tener estos sentimientos, hay quienes no pueden controlarlo, y no es raro que pierdan buenas oportunidades por falta de decisión.

Del otro lado están los que avanzan con firmeza frente a lo desconocido, y ven en esa entrega una oportunidad de demostrar que están completamente invertidos en la otra persona. Estos son los tres signos del zodíaco que no le temen al compromiso.

Capricornio

Los nacidos bajo este signo no tienen problema en comprometerse, pero no lo hacen sin antes conocer muy bien a la otra persona, ya que no aman los riesgos.

Como en todo aspecto de su vida, los capricornianos primero buscarán su seguridad personal, para luego pasar a interesarse por los demás. Una vez comprometidos, nada los hará dudar.

Virgo

En el otro lado del espectro se encuentran los virgo, quienes se lanzarán a un compromiso total de buenas a primeras. Con solo conocer a alguien que creen que es especial les alcanzará, y se entregarán sin problemas.

Los virgo entregan su corazón fácilmente.

Son un signo inteligente, por lo que, por más comprometidos estén, si descubren que la confianza o la determinación no es igual por parte de la otra persona, no dudarán en alejarse.

Tauro

Los tauro son conocidos por su calma y su determinación, la más grande de todo el horóscopo, y algo de eso hay en su forma de ver el compromiso. Una vez que se deciden, no hay quien les haga cambiar de idea.

Esto muchas veces incluye a la otra persona, que puede mostrarse insegura, pero los nacidos bajo este signo saben cómo mostrar qué es lo mejor para todos, y la terminarán convenciendo.