Día de la Independencia: el spot de YPF con imágenes de Mendoza

En las plazas, en las calles, en los almacenes, en las ferreteru00edas, en todas las provincias, en todas las ciudades, en todos los barrios, en todas las YPF, en todo el pau00eds, feliz Du00eda de la Independencia. #Estaciu00f3nAlServicio #FelizDu00edaDeLaIndependencia #UniendoLaArgentina