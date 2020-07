¿Cobrás el tercer IFE? Atento a este pedido del Banco Nación

El Banco Nación (BNA) pidió hoy a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que cobran los $ 10.000 a través la entidad oficial que esperen la confirmación de la fecha de pago establecida en el cronograma de Anses para gestionar el turno a través de la web para concretar el cobro.



El pedido apunta a aquellas personas que desean retirar los $ 10.000 a través del pago por ventanilla, habilitado para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, pero que puede también realizarse a través de cajeros automáticos, con o sin tarjeta de débito, generando un código de retiro de efectivo a través de la cuenta de homebanking.



Más 1,3 millones de personas cobrarán el IFE a través de cuentas abiertas por el BNA en las últimas semanas, luego de que la Anses definiera la bancarización total de los casi 9 millones de personas que accedieron al beneficio.



"La entidad solicita que los beneficiarios no se anticipen a tomar los turnos hasta no tener definida la fecha de cobro dado que el sistema permite la reserva de turnos a 10 días hábiles y la gestión anticipada de los mismos entorpece el normal funcionamiento del sistema de turnos web", informó el BNA en un comunicado.



Y agregó: "Es importante recordar que las sucursales no atienden a sus clientes o beneficiarios sociales sin turno previo, por lo que se aconseja dirigirse a la sucursal solo cumplimentando ese requisito previamente".



Para mayor información, las personas que cobran el IFE a través del BNA pueden consultar el cronograma de pago en la web del banco, ingresando a www.bna.com.ar/Home/IngresoFamiliarDeEmergencia.