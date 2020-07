Virginia Da Cunha: "Esto va a pasar, vamos a renacer y necesitamos ser muy conscientes de lo que el mundo necesita de nosotros"

En Mendoza Prende, en una entrevista por el vivo de Instagram de MDZ online con Virginia Da Cunha hablamos de Nueva Religión, su último disco, en el que ella confluye su faceta de cantante con su pasión por comunicar acerca de una nueva conciencia que cree que está despertando en las personas y que nos exige a hacer un trabajo interno para transformarnos y relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el planeta de una manera más amorosa, sana y constructiva.

En una charla profunda e inspiradora, pudimos conocer su visión de la vida en ciertos aspectos más fundamentales, su proceso personal de crecimiento y desde ahí recorrimos los desafíos, caminos y herramientas que ella encontró para desarrollarse espiritualmente. Una entrevista que te va a resultar muy enriquecedora, sobre todo si te inquietan estos temas más transcendentales que nos permiten hacernos cuestionamientos a niveles más profundos.

Virginia nos contó que la cuarentena la dejó en Mendoza viviendo una vida totalmente nueva lejos de todo lo conocido, lo que si bien fue un enorme desafío lo vive como un hermoso regalo. Su rubro ha sido uno de los más golpeados por esta pandemia por lo que el impacto en su economía ha sido grande, así todo trata de mantener una actitud optimista: “Me digo si toda mi vida la llevé de una manera en que tenía que ver cómo generar dinero o que una canción esté sonando en una radio, será momento de aprender otra cosa, de enriquecernos desde otro lugar, cambiar la perspectiva, volver a darle otro valor a todo, es muy nutritivo y vital este momento y ojalá nada vuelva a ser como antes”

- Ojalá que toda esta experiencia nos lleve a lograr esos cambios que estamos viendo que son tan necesarios para crear un mundo mejor.

- Si, hay que ponerle buenos pensamientos, llevamos toda una vida trabajando hacia fuera, es una oportunidad de trabajar puertas adentro. Los más damnificados somos nosotros si nos angustiamos o nos agarra miedo, es inevitable pero se puede trabajar, es cuestión de buscar herramientas para que el alma siga tranquila, siga valorando las cosas, agradecida porque estamos vivos y unidos, porque en algún momento esto va a pasar y vamos a renacer y tenemos que ser muy consientes de ese nuevo ser que necesita el mundo de cada uno de nosotros, hay que aprovecharlo porque es un desafío muy importante para crecer.

- Nueva religión es tu último disco ¿Por qué lo llamaste así?

Fui bautizada, tomé la comunión seguí la línea de los dogmas religiosos y de repente empecé a cuestionarme si eso que sentía, esa conexión con la energía del amor que nos une y que todo lo crea, podía encasillarse en ese tipo de estructuras, y quise transmitir ese mensaje, que hay una verdad que trasciende todas las religiones y que no tiene una estructura como le pone cada religión, que lo único que hace es separarnos; quien me enseñó eso es la naturaleza.

Sentí que esa nueva religión venía de recuperar esa esa inocencia, el contacto con el alma que ya todo sabe que lo único que tiene que hacer es recordar y escucharse y la naturaleza es un buen camino para recuperar esa voz que quedó reprimida por tantas imposiciones religiosas y culturales.

Por eso este disco es un llamado a volver a conectar con la naturaleza, con la fuerza, la quietud, el silencio, la belleza y también para cuidarla porque es nuestro hogar y tenemos que cambiar nuestros hábitos y ser consientes que es nuestra fuente de energía.

- ¿Cómo te surgió hacerlo?

- Es el compromiso que siento como artista y como persona de hacer algo al respecto. Estamos en una era que todo se busca muy rápido no hay tiempo para nada, tiene que salir una canción ya y no se dá el tiempo para que pueda crearse un disco desde un lugar mas profundo, quizás porque no sea negocio. Creo que el arte no tiene que ser un negocio, eso sería una consecuencia pero primero uno como artista tiene la responsabilidad de decir algo y reflejar lo que el alma quiere decir. El videoclip del disco lo filmé a Mendoza y no tenia idea lo que venia después, un amor mendocino y pasar la cuarentena acá, parece que tengo un propósito acá.

- En tu mensaje ¿Cuáles son esos puntos principales que crees que debemos cambiar?, desde lo individual y como sociedad.

- La economía y los negocios que giran en función del resultado de generar más plata para consumir más y tener más poder, tiene que cambiar el eje de los negocios que tiene que ser el ser humano, su felicidad y la naturaleza. Hay que tener mayor conciencia de la energías renovables. La gente debe estar más comprometida con lo que consume, saber de dónde viene, quién lo fabrica, cuál es la historia detrás de cada empresa, si se comprometen a brindar un producto que le haga bien al consumidor y a su trabajadores.

Todos tenemos que hacer es cambio porque el mundo se derrumba , esto que pasa no es mas que un llamado de atención ante la ceguera que tenemos, de a qué le dedicamos nuestros tiempo, de la importancia que le damos a lo exterior y no a lo interior. Por eso estamos sufriendo se nos terminaron las distracciones y eventos sociales, es momento de amigarse con uno mismo y amarse y relacionarse desde el amor propio. En la moda también hay un llamado a la sustentabilidad.

- Una ética del cuidado y social mucho más consciente y del impacto que tiene cada cosa que hacemos, pensamos, decimos o sentimos, lo veamos o no.

- Si. La alimentación es otro pilar fundamental, tratar de comer sano, local, disminuir el consumo de carne, la producción de carne es uno de los principales causantes de la mala relación del hombre con la naturaleza que es el motivo por el cual aparecen los virus y las pandemias.

Aprender a disfrutar cada paso, el presente, no estar pensado en cuánto uno hizo sino cuán presente uno estuvo en cada cosa. Una hace una real diferencia con su propia presencia, el ser una persona consiente, que da amor, que sabe cómo distribuir su energía, que no está nervioso y estresado, la sola presencia libera al otro de un montón de cosas, no hace falta ponerse muchas más exigencias que ser uno mismo.

- ¡Hay que atreverse a descubrir ser uno mismo! Sé que sos practicante de yoga, quizás ese fue uno de los caminos de autoconocimiento que seguís ¿Qué le dirías a quienes quieren conectarse consigo mismo y amarse más, por dónde se empieza?

Es muy importante el silencio, apagar el ruido, las distracciones que nos alejan de lo que verdaderamente queremos. El yoga a mi me ayudó a bajar revoluciones, estás en un lugar donde dejas el teléfono, respetás la calma que el salón requiere y entrás en una danza con la respiración en que realmente estás en el momento presente, trabajando esa fuerza que va más allá de lo físico a tu propia energía que es sanadora y fortalecedora. Parar la ansiedad de hacer para descubrir lo que uno es y necesita porque muchas veces terminamos haciendo cosas por hacer porque uno no sabe no hacer.

Hoy el viajes es más interior, de poder pasear por distintos paisajes dentro de uno mismo, sentarse con la preocupación, el dolor la herida y ver que está pasando , ver qué son los dolores que tenemos en el cuerpo y qué significan.

- ¿Cómo confluye en vos el arte, la faceta de cantante con esta necesidad de transmitir un mensaje de cambio de conciencia?

- Lo plasmo en poesía y trato de cantarlo porque se que la música llega más lejos que la palabra, acompañado de melodía penetra más profundo el mensaje. Desde que me separé de Bandana, con mi primer banda Virgin Pancakes que promuevo esto de ser fiel a u corazón, tratar de ser coherente, usar el silencio y la quietud para limpiarnos de miedos, cuidar el planeta y de hacernos cargo de lo que nos pasa, que lo de afuera no es mas que un reflejo de lo que nosotros estamos generando.

- ¿Crees que hay espacio en la industria del espectáculo para esto?

- En este mundo donde el sistema esta regido por el éxito y el éxito es quien aparece en todos lados y que más plata tiene y mejor se viste, es para todos el desafío de llevar una vida en equilibrio sin negociar todo. Pero sin duda en el mundo del espectáculo hay una gran vanidad y frialdad, de la búsqueda del hit que es algo que pega y desaparece y no trasciende y es ahí es donde uno elige. Yo prefiero no tener tanto público pero ser fiel a lo que hago, me llena mucho más esa felicidad de hacer lo que me gusta que la plata; de todos modos confió en que va a venir, cada uno tiene que ser fiel así mismo.

- ¿Cuáles son lo mayores desafíos que atravesás para crecer en tu carrera?

- Salir de un éxito tan grande como fue Bandana y animarme a otro tipo de éxito, a ser algo que la gente no era lo que esperaba y bancarme las criticas por ir en contra de la corriente y estar mucho tiempo sin ganar un centavo, empezar de cero, pero son los desafíos que a la vez te dan adrenalina y motivaciones. Uno cumple con un propósito de mostrarse así mismo algo y luego se siente delimitado de nuevo y ya querés otra vez superarte. Yo amo lo que hago, creo que no debemos perder esa cuota de niño y dejar de juzgarnos, no estar tan atados al resultado económico y ser más libres de la opinión del otro.

Sostener la calma, que es un estado interno no importa las circunstancia de afuera, en algún momento eso pasa y se termina, así no vamos a debilitarnos por el viento que pasa, eso es una pérdida de energía muy grande. Tenemos que fortalecer las raíces y eso se logra con trabajo, hay que dedicarle tiempo.

- Si, tiempo y decisión. ¡Qué importante sostener esa valoración personal aún cuando parece que el mundo espera otra cosa, priorizar lo que vos sabes que te vibra adentro! Por ahí va lo del amor propio.

- Es un trabajo interminable pero es el primer compromiso que cada uno debe tener al levantarse, cultivar la luz que tenemos dentro, esa es nuestra fortaleza que nos va a hacer fluir y atraer lo mejor a nosotros y nos vamos a salir en el lugar de estar demandado, acusando, de limitar a otros para sentirnos más seguro, y confiar que lo que no funciona es porque no tenia que ser, eso te da una alegría constante. Hay animarse a enfrentar el ego que duele mucho pero al final nos libera.

No creo que existan personas tóxicas, creo en la reciprocidad por la que cada persona que aparece en tu vida viene a enseñarte algo, por más involucionado que parezca, así que uno tiene que hacerse cargo de sí mismo y no intentar forzar la evolución de nadie, si podés plantar semillas y esperar que en algún momento la riegue.

- ¡Qué importante para esto es salirnos de una mirada juzgadora!

- Ahora por suerte se están derribando prejuicios, sobre la diferencia de sexo, religiones, hay muchas cosas que comienzan a integrase, ya la sombra no es nuestro enemigo; sobre el mundo de las luces y las sombras también hablo en el disco porque es importante reconocer esas zonas oscuras, sanarlas e integrarlas porque tienen una gran fuerza.

- ¿Cómo definís la felicidad?

Es ser uno mismo. Siento que es nuestro estado natural de ser. Dios nos creó para que seamos felices, la naturaleza misma nos refleja la belleza la abundancia, la bondad. El camino a la felicidad es simplemente desprendernos de cosas innecesarias que nos dijeron y nos creímos y volver a concertar con esa luz original. Creo que este momento es para que todos nos animemos a probar cosas nuevas, aprender y expresarnos sin juzgarnos porque el error es parte esencial del crecimiento, asique espero que todos se animen a ser lo que quieran ser ,que sean felices y se animen.

- ¿Cuál es tu expectativa respecto a los cambios o transformaciones que pueda generar esta experiencia que estamos viviendo?

- Creo que de esta aprendemos o aprendemos porque la vida nos llevó forzadamente a estar encerrados y no creo que hayan personas que estando en contacto consigo no cambie; más si veníamos de una vida tan opuesta, hacia fuera, más social, llena de programas y acciones y de repente esto nos lleva a todo lo opuesto. Inevitablemente tiene que generar algo mejor porque en la soledad nos encontramos con la verdad y desde ahí nos comunicarnos desde un lugar más vulnerable y más real. Uno tiene que transformarse para transformar afuera.

- Si de esto viene otro mundo ¿Cómo te gustaría que fuera?

- Me gustaría que las ciudades se descentralicen, que la gente se vaya de ese hacinamiento que te hace vivir apretado y agresivo, que empiece a vivir en pequeñas comunidades -es utópico pero me encantaría- donde aprendan a hacer sus propios alimentos, que no dependa de lo que le vendan los demás, esas supercadenas que ya no sabés ni lo que comés, estar conectado con tu propio alimento creo que es hermoso.

En cuanto a los vínculos me gustaría que sean más libres, que ya lo están siendo porque se cayó todo y estamos ahora un poco perdidos pero ya se va a volver a equilibrar ese femenino y masculino que hay en cada uno dentro de nosotros y se van a generar de nuevo vínculos de pareja más sanos y reales.

En la educación me gustaría que los chicos aprendan del arte y de la madre tierra y se conecten más con elementos de la naturaleza que con memorizar cosas del pasado, ya esta el pasado no es necesario hay que mirar para adelante.