Aerolíneas Argentinas pagará el 50% del sueldo a sus empleados y culpó al Estado

La aerolínea de bandera argumentó que, al no recibir los aportes suficientes del Estado, no podrá hacer frente a la totalidad de los salarios de junio y solo pagará la mitad. Los gremios ya se manifestaron en contra de la medida y de no cambiar irán al ministerio de Trabajo.