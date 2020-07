¿Por qué un médico japonés aconseja comer sólo una vez al día?

Aunque para la mayoría de las personas deberíamos comer entre tres y cuatro veces al día, el médico japonés Yoshinori Nagumo, recomienda hacerlo sólo una vez. Es lo que propone en su nuevo libro Un día, una comida (Zenith), un método que cuenta con más de un millón de ejemplares vendidos en todo el mundo.

"Es que cuando hemos comido o bebido demasiado, el estómago se resiente y tenemos acidez al día siguiente porque hemos dañado el intestino. Para remediarlo, lo ideal es dejarlo descansar y prescindir del desayuno", dijo el profesional.

Si comemos al mediodía, nos sentimos soñolientos y pesados, así que si tenemos que realizar algún trabajo importante, lo ideal es no comer. Es mejor reservarnos para una cena relajada y tranquila. Hay quien dice que con el estómago vacío no se tienen fuerzas, pero todos los animales luchan cuando tienen hambre. Si el hambre no generase más vitalidad, no podríamos sobrevivir.