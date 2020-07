¡Es una estafa! Intentan sacar datos personales ofreciendo el IFE

Este viernes, un lector de MDZ advirtió que se está tratando de estafar a personas a través de mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos.

Los delincuentes intentan conseguir datos personales ofreciendo el pago rápido del Ingreso Familiar de Emergencia, el bono de 10.000 pesos de la Anses, a personas que ni siquiera se han registrado para cobrarlo.

En la tarde de este viernes, a este lector le llegó un mensaje de un número de Buenos Aires, enviado por alguien que se hace pasar por "Escribano de la Anses".

"Hola muy buenas tardes Mi nombre es Marcos Palacio escribano de anses de la provincia de Buenos Aires Me estoy comunicando por el tema del IFE a lo cual habrían dejado registrada la línea para poder cobrar el bono de los $10000 que debemos entregar en el día de hoy ya que haya salido de turno para poderlo cobrar", decía el mensaje original.

Ante una consulta del lector, que inmediatamente dudó de la veracidad del mensaje, ingresó un llamado telefónico con la voz de un hombre que solicitaba datos personales. ¿La promesa? Si le pasaba la información, cobraba automáticamente el IFE.

Teniendo en cuenta que el organismo oficial no ha informado de esta modalidad, y que los métodos de comunicación de estas personas no condice con la manera que lo lleva a cabo la Anses, claramente se trata de una estafa.

Por lo tanto, los ciudadanos deberán estar alerta a este tipo de mensajes y llamadas y no dejarse llevar por estas falsas promesas para no sufrir una estafa.

ANSES YA HABÍA DENUNCIADO

A fines de junio, la Anses ya había hecho más de 150 denuncias ante distintos juzgados por estafadores que se hacen pasar por empleados del organismo.

Los mismos, tienen la intención de captar eventuales beneficiarios del cobro del bono de 10.000 pesos, cuyo universo total es de casi nueve millones de argentinos.

En su momento, el organismo advirtió que las estafas se intentaban realizar a través de llamadas telefónicas, cuentas de mails y páginas de Facebook apócrifas. Por esta razón, recordaron que no Anses no realiza llamados y no pide datos personales ni bancarios por mail y SMS.

Las denuncias tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego e incluso en Mendoza.