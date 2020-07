Desalojaron tres edificios judiciales por casos sospechosos de Covid

Los empleados tres edificios judiciales de Mendoza debieron dejar sus puestos de trabajo este martes por la mañana luego de que las autoridades decidieran desalojar el edificio por casos sospechosos de coronavirus.

En concreto, según informó el Ministerio Público Fiscal, se trata de una mujer y un hombre que estuvieron en contacto con un paciente positivo de Covid-19, sumado a otro hombre que presentó los síntomas de la enfermedad.

Uno por uno

Ala Sur del Palacio de Justicia

Fue desalojada esta mañana porque una empleada que trabaja en una Unidad Fiscal de Tránsito ha estado en contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19. Se informó esta mañana del positivo, pero la empleada judicial por el momento, no es positivo. La auxiliar administrativa se encuentra aislada preventivamente desde el día jueves 16 de julio. Se procedió a desinfectar estas oficinas los días jueves 16, viernes 17 y lunes 20 de Julio. Hoy martes 21 también se procederá a desinfectar. En este ala del Palacio de Justicia funcionan las Unidades Fiscales de Transito y Correccional. Los fiscales estarán trabajando de manera remota y las denuncias se pueden seguir haciendo en las oficinas fiscales y por medio de la página del Poder Judicial.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Calle Belgrano y Virgen del Carmen

Se trata de un empleado que cumple funciones en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados que presentó síntomas que serían compatibles con Covid-19, por lo que se ha dispuesto el cierre completo de este edificio para proceder a la desinfección. Se dispuso el cierre de las Unidades Fiscales que funcionan allí: a) Delitos No Especializados; b) Violencia de Género; c) Delitos contra la Integridad Sexual; d) Homicidios y Violencia Institucional; e) Sustracción de Automotores; f) Cuerpo Médico Forense (quedan habilitadas guardias mínimas); g) E. De. A.A.S (quedan habilitadas guardias mínimas); h) Cámaras Gesell (quedan habilitadas guardias mínimas); y demás dependencias del MPF que se encuentran es este edificio.

Desde el MPF informaron que los fiscales continuarán trabajando remotamente y a través de las oficinas fiscales.

Oficina Fiscal 3 (frente al parque San Vicente Godoy Cruz)

Un empleado estuvo en contacto estrecho con un caso positivo de Covid 19, por lo cual se procedió al cierre para su desinfección. El ayudante fiscal de esa oficina está trabajando desde la Oficina Fiscal 4 del Departamento de Godoy Cruz de calle Alvear N° 1515.

Las denuncias se siguen tomando en todas las Oficinas Fiscales que se encuentran en las distintas comisarías, a excepción de la Oficina Fiscal 3 que se encuentra cerrada.