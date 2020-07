La amistad, ese divino tesoro

Como en la mayoría de las cosas, el sentido que tiene la amistad para cada uno de nosotros está impregnado de la propia particularidad, aunque si estoy segura que podemos coincidir en lo inimaginable que sería pensarnos sin ella.

Si miramos los momentos más significativos de la vida seguramente aparece al lado nuestro, representada por diferentes personas y circunstancias; en sonrisas tiernas, carcajadas divertidas, miradas cómplices, abrazos que curan, manos que nos sostienen, sabores increíbles, deducciones filosóficas únicas, la palabra justa, el oído incondicional, la aceptación exenta de reclamos aún en las situaciones más disparatadas, entre las mejores experiencias para mirar nuestros errores, aprender a perdonar y también encontrar nuestras virtudes; y la lista seguramente sigue.

Que somos seres sociales no es novedad, que nos sostenemos a través de una trama diversa de relaciones es evidente ¿Qué aspecto de nuestra vida no está trazado y construido sin la presencia de los otros? Y particularmente la amistad, para mi, más que un tipo de relación es una faceta, un hilo, que puede o no darse en los diferentes vínculos que vamos teniendo, pero que cuando aparece hace de esa relación una de las más nutritivas y significativas para nosotros.

Dice la ciencia y cientos de refranes que la amistad aporta mucho para nuestro bienestar y desarrollo personal, y basta mirar nuestra historia y nuestro alrededor para enfáticamente darnos cuenta de lo evidente de esta afirmación.

Ciertamente se trata de un tesoro, que hay que descubrir. Que a veces se hace evidente apenas conocemos a alguien, otras demora más tiempo. Aunque cuando se deja ver nos exige estar a la altura para cuidarlo, consolidarlo y hacerlo crecer. Es algo así como una medalla que vamos conquistando a través de la experiencia, de las decisiones que tomamos a cada paso, de la manera en que reaccionamos o accionamos; no nos da mucha chance para dar pasos en falso porque, sabemos, se marchita.

Nos exige altas dosis de autenticidad y de corazón. Y no me refiero a un status de perfección, porque no existe la relación perfecta, como todo lo humano estará atravesada por los miles de matices e imperfecciones que tenemos, sin embargo la amistad para mi es ese tesoro que solo aflora y permanece en una relación cuando frente a cada desafío que ahí se nos presenta elegimos lo mejor que podemos dar y si nos equivocamos, nos permitimos aprender para que lo que podemos dar sea cada vez mejor; y esto es mutuo y recíproco.

Creo que no se trata de diferentes tipos de amigos, sino más bien de que hay diferentes tipos de relaciones, ninguna mejor o peor y quizás todas necesarias, ahora cualquier relación social, familiar, laboral o de pareja cuando está atravesada por la amistad, se convierte en verdadera, única y significativa. Queda en uno, nos construye siempre y no importa que pase el tiempo, la distancia, si la vida nos puso en diferentes rutas, si dejamos de compartir lo cotidiano, porque ese tiempo compartido, ese ida y vuelta de corazón a corazón se atesora y permanece.

¿Para vos qué significa la amistad?