Un intendente jujeño culpó a una niña de "llevar el coronavirus" a su localidad

Un insólito hecho se registró en la localidad jujeña de La Esperanza luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el lugar. El intendente de la localidad, Ramón Carrizo, confirmó que una nena de 3 años dio positivo y la culpó por "llevar el coronavirus" a La Esperanza.

Según consigna el medio digital QTR, el padre de la niña salió a manifestar su indignación y a defenderse de las acusaciones. "Soy el padre de la nena a quien el intendente Carrizo echó la culpa de haber traído el virus a La Esperanza, no quiero callarme porque si me callo estoy otorgándole la razón a él y no quiero eso", se lamentó el padre de la niña.

"Yo no sé dónde le cabe en la cabeza que mi hija trajo el virus. Ni siquiera los del hospital, ni los doctores nos avisaron a nosotros que una nena que compartió sala con mí hija dio positivo ella y sus padres lo mismo. Esa misma noche empezamos a llamar a todos los que nos visitaron para avisarles que se aíslen", continuó su relato el hombre.

"Nos dijeron que llamáramos al COE provincial. Estuvimos un día y medio llamando y nadie atendía. Nos gastamos todo el crédito de los celus de nosotros y ya no sabíamos qué más hacer para que vengan a ver a mi hija para saber si tenía o no ese maldito virus", agregó el padre de la niña.

"Carrizo le echa la culpa a mi hija de que ella trajo el virus. Me da bronca porque ellos no saben por lo que está pasando mi hija, las inyecciones que recibe a diario, las inmensas agujas que le insertan en la columna para hacerle los estudios de la enfermedad que padece. Ella es un angelito, una criatura inocente que ni sabe lo que tiene en su cuerpito y tampoco sabía y menos nosotros de la enfermedad que le contagiaron, pero según Carrizo ella tiene la culpa", se lamentó el hombre, criticando duramente al jefe comunal.

"No quería ni pensar si alguien venía y nos arrojaba piedras o algo como quisieron hacerles en otros lados a algunas familias que les dio positivo. Todo el día, todos los días pensaba y sigo pensando, que por esas palabras que dijo Carrizo, ahora cuando salga de cuarentena toda la gente me va a ver o nos va mirar y a hablar en voz baja y decir cosas de nosotros

Y completó: "Según Carrizo ella tiene la culpa. Por favor ya no den mala información porque eso es lo que te tira al piso, sé que somos una familia fuerte y vamos a salir adelante. Le doy gracias a todas esas personas que pusieron un pedacito de su corazón en las cosas que nos hicieron llegar. Les agradezco de corazón ya que gracias a la solidaridad de todas esas personas estamos saliendo adelante".