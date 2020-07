Claves para convertir tu negocio al comercio electrónico

Durante esta primera mitad del año el comercio electrónico que ya era una tendencia, aumentó exponencialmente al ritmo de la pandemia y el confinamiento. Sin ir más lejos, plataformas como Mercado Libre anunciaron recientemente que durante el aislamiento su crecimiento fue del 49% en menos de seis meses. Se trata de la compañía más valiosa de la Argentina que supera los USD 42.000 millones en Wall Street actualmente.

Este vertiginoso cambio en los hábitos de consumo supuso que incluso la propia verdulería se plantease como hacer llegar sus productos frescos a la gente que estaba en sus casas. Más complejo aún que algunas empresas de servicios no fueran olvidadas o perdieran vínculo con sus consumidores mientras estos no podían realizarse: peluquerías, barberías, diseño gráfico, estética, profesores de yoga etc.

Desde MDZ Radio hablamos con Vanesa Costa, cofundadora de una organización sin fines de lucro que nació en Uruguay y que hoy ayuda a más de 300 pymes en nuestro país. Se trata de un verdadero ejército de voluntarios y voluntarias del mundo de los negocios digitales: marketing, publicidad, redes sociales, comunicadores, administradores, programadores, etc. Son casi 500 al día de hoy y se siguen sumando. "Salimos codo a codo busca poner en contacto voluntarios con comerciantes para poder ayudarlos en temas de negocios principalmente sobre cómo vender en tiempos de pandemia desde la virtualidad" nos cuenta Vanesa que es el objetivo principal que tienen aunque ya se plantean la posibilidad de seguir aún cuando la situación sanitaria ya haya terminado.

Preguntas frecuentes

En "Salimos codo a codo" se encuentran muy frecuentemente con "comercios físicos que daban a la calle que no contaban con redes sociales o una web. Si son gastronómicos, tal vez no estaban en ninguna plataforma". Sucede que muchas veces quienes tenían un negocio con el local en una arteria principal o en un circuito comercial, entendían que no les hacía falta estar en redes sociales o tener una web. Sin embargo, esta explosión de la compra online ha sido solo una aceleración de un proceso en curso. Desde la red de voluntarios, lo que hacen es identificar las necesidades propias de esa empresa y asignarle un voluntario que pueda específicamente acompañarlo en esa solución.

Así explica Vanesa que en la página salimoscodoacodo.com se pueden anotar tanto voluntarios como los comerciantes y una vez inscriptos el trabajo está en identificar "el desafío que tiene ese negocio y qué tipo de voluntario le tienen que asignar". La cofundadora de esta red nos cuenta que algunas veces "cuentan con una web", pero no tienen carrito de compra y allí, se le asigna un especialista en medios de pago electrónico.

¿Cómo vender en la virtualidad?

Cuando ya tienen redes sociales es importante que aprendan a potenciarlas. Muchos las tienen, pero no las aprovecha del todo. Si a partir de algún convenio han empezado a usar otro canal de venta como una plataforma, es importante que sepan aprovechar la comunidad que ya han generado. De esa manera, está bueno comunicar a sus seguidores "ahora también vendemos por acá".

Si no estás en las redes, todo tipo de plataforma que se haya creado durante de este tiempo del tipo "Compre local" o como fuere hay que aprovecharla. Hay un gran número de negocios que no tenían Facebook o Instagram porque contaban con un comercio físico y este tipo de gestiones online les han permitido mantenerse o incluso modificar su modelo de negocios.

Si lo que ofrecés es venta de servicios, como ser profe de yoga o peluquero, las redes sociales son claves para seguir ofreciéndolos a distancia. La estrategia de difusión que se implementó fuertemente durante este tiempo relacionada con realizar vivos gratuitos o clases por zoom supuso también que esa empresa no perdiera conexión con sus clientes. Incluso algunos lograron monetizar servicios personalizados en modalidad online, por los que la gente se ha ido inclinando.

Tengo redes sociales, pero no sé qué poner en ellas. Cuando realizamos la comunicación de nuestro negocio es super importante que los contenidos se diversifiquen y no sean sólo "te quiero vender esto" constantemente. Para poder captar la atención de nuestros potenciales clientes debemos quizá ofrecer algún "servicio complementario gratuito" que nos ayude a vender lo que ofrecemos principalmente. Abrirnos del simple letrero en formato menú de servicios que ofrezco y dar algo más para generar comunidad.

Honestidad ante todo. Este tiene que ser un principio rector en las ventas tanto de productos o servicios. No se debe mentir con respecto a la calidad, ni a la fecha de entrega. Crear "engagement" con la gente es clave. Si por algún motivo el cliente queda insatisfecho, lo va a reflejar en la comunidad y puede ponernos una referencia negativa. A la hora de decidir, el próximo que entre a la tienda online verá ese comentario y puede que lo perdamos.

