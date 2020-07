CABA asegura que 280.000 habitantes ya tuvieron coronavirus

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, estimó que un 12% de la población de la ciudad de Buenos Aires "ya ha tenido" coronavirus, en base a estimaciones válidas en grandes urbes que señalan que, por cada persona positiva a un test, hay otros 10 contagios.



"Por cada persona que da positiva a una PCR, en promedio hay 10 personas más que se han enfermado, que tienen anticuerpos, defensas para la enfermedad", explicó Quirós en la conferencia de prensa que ofreció esta mañana para brindar detalles de la actual situación epidemiológica en relación a la pandemia de coronavirus.



Allí, el ministro indicó: "Los análisis que hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires nos indican esa relación, con lo cual, estas 38.000 personas (los casos positivos acumulados) significan que unas 280.000 personas ya han tenido la enfermedad, la enorme mayoría de ellos asintomáticos y algunos con algún pequeño síntoma que no notaron o no valoraron".



Quirós señaló que "la mayoría de las grandes capitales del mundo han logrado desandar la curva con valores de entre el 10 y 20% de seropositivización o, en todo caso, han completado una primera curva en ese valor".



Dado que la cantidad de personas que atravesaron la enfermedad en la ciudad "al día de hoy es del 12%, le queda a la curva (de contagios) andar y desandar" en el marco de una "evidente estabilización de casos".



El ministro consideró que "el hecho de haber completado una curva no significa que no puedan reaparecer casos", pero diferenció este proceso de "la curva de la magnitud que estamos pasando".