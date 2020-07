La vacuna con "niños abortados" y otros delirios de manifestantes

Algunos participantes del "Banderazo por la Libertad" de ayer se han vuelto una sensación en las redes, por las hipótesis que desarrollan.

Es el caso de una joven que, ante el micrófono de un periodista, contó una teoría sorprendente.

"No puede ser que nos quieran instalar el nuevo orden mundial. Que nos quieran dar una vacuna que después va a venir...¿de quién? ¿De Bill Gates? ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo esa vacuna no me la doy", declaró la mujer, a los gritos.

También por este videopic.twitter.com/HxtKxvagU9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 10, 2020

Más allá de este comentario, la movilización anticuarentena y contra el Gobierno Nacional, fue masiva. Se desarrolló principalmente frente al Obelisco y la residencia presidencial de Olivos, pero se replicó en 70 localidaes de todo el país.

"Bill Gates":

Por este videopic.twitter.com/pwsLXqSTyp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 10, 2020

Por este tipo de declaraciones, también se ha vuelto tendencia "Bill Gates" en las redes sociales.