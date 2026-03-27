Cuánto cobra un soldado voluntario en Argentina: sueldo actualizado y requisitos
El Servicio Militar Voluntario ofrece empleo formal, capacitación y experiencia. Requisitos y cómo anotarse al programa para ser soldado en Argentina.
El Servicio Militar Voluntario vuelve a ganar protagonismo entre jóvenes que buscan trabajo formal con ingresos estables. Más allá de la formación y la experiencia, el dato que impulsa las consultas para convertirse en soldado es claro: el sueldo supera los $600.000 y se cobra dentro de un esquema laboral con derechos.
Cuánto gana un soldado voluntario
El ingreso es el principal atractivo. Actualmente, los haberes se ubican en estos niveles:
- Soldado voluntario o marinero de segunda: $610.510
- Soldado voluntario o marinero de primera: $659.720
Se trata de un salario formal dentro de las Fuerzas Armadas. Incluye aguinaldo, aportes jubilatorios y cobertura médica, lo que lo diferencia de trabajos informales o de baja estabilidad.
Qué incluye el servicio además del sueldo
El programa no solo paga un ingreso mensual. También ofrece condiciones laborales poco habituales para quienes buscan su primer empleo:
- Relación de dependencia con el Estado
- Obra social durante toda la prestación
- Aportes previsionales transferibles
- Capacitación técnica y formación profesional
- Experiencia laboral organizada
Esto lo posiciona como una alternativa más sólida que otras opciones iniciales en el mercado laboral.
Qué tareas realiza un soldado voluntario
Las funciones dependen de la fuerza y la unidad. No todos cumplen roles estrictamente operativos.
Las tareas pueden ser:
- Operativas y de apoyo
- Logísticas
- Técnicas
- Administrativas
Esto permite adquirir habilidades útiles también fuera del ámbito militar.
Cuánto dura el servicio militar voluntario
El compromiso inicial es de dos años, con posibilidad de renovación según desempeño y condiciones.
Antes del ingreso formal, los aspirantes deben aprobar un curso de admisión con instrucción básica. Esa etapa es obligatoria.
Requisitos para anotarse
Para ingresar se deben cumplir condiciones específicas:
- Tener la edad requerida al iniciar la instrucción
- Ser argentino
- Haber completado la primaria
- No tener antecedentes penales
- Aprobar evaluaciones físicas y psicológicas
El límite de edad puede variar según la fuerza, por lo que conviene verificar cada caso.
Cómo anotarse
La inscripción es presencial en centros de incorporación. Se solicita:
- DNI actualizado
- Partida de nacimiento
- Certificado de estudios
- Constancia de CUIL
- Formulario con foto
Luego comienza el proceso de evaluación.
Un cambio clave: terminar el secundario
El esquema actual exige que quienes no hayan completado el secundario lo hagan durante el servicio. Este punto refuerza el perfil del programa como herramienta de formación.
Una opción con sueldo y estabilidad
Con ingresos por encima de los $600.000 y un esquema formal con beneficios, el Servicio Militar Voluntario se consolida como una alternativa concreta para jóvenes que buscan trabajo, capacitación y experiencia.