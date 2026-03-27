Cuánto cobra un soldado voluntario en Argentina: sueldo actualizado y requisitos

El Servicio Militar Voluntario vuelve a ganar protagonismo entre jóvenes que buscan trabajo formal con ingresos estables. Más allá de la formación y la experiencia, el dato que impulsa las consultas para convertirse en soldado es claro: el sueldo supera los $600.000 y se cobra dentro de un esquema laboral con derechos.

El ingreso es el principal atractivo. Actualmente, los haberes se ubican en estos niveles:

El sueldo y las condiciones laborales son unos de los principales atractivos para los aspirantes a ser soldado voluntario.

Se trata de un salario formal dentro de las Fuerzas Armadas. Incluye aguinaldo, aportes jubilatorios y cobertura médica, lo que lo diferencia de trabajos informales o de baja estabilidad.

El programa no solo paga un ingreso mensual. También ofrece condiciones laborales poco habituales para quienes buscan su primer empleo:

Esto lo posiciona como una alternativa más sólida que otras opciones iniciales en el mercado laboral.

Qué tareas realiza un soldado voluntario

Las funciones dependen de la fuerza y la unidad. No todos cumplen roles estrictamente operativos.

Las tareas pueden ser:

Operativas y de apoyo

Logísticas

Técnicas

Administrativas

Esto permite adquirir habilidades útiles también fuera del ámbito militar.

Cuánto dura el servicio militar voluntario

El compromiso inicial es de dos años, con posibilidad de renovación según desempeño y condiciones.

Antes del ingreso formal, los aspirantes deben aprobar un curso de admisión con instrucción básica. Esa etapa es obligatoria.

Requisitos para anotarse

Para ingresar se deben cumplir condiciones específicas:

Tener la edad requerida al iniciar la instrucción

Ser argentino

Haber completado la primaria

No tener antecedentes penales

Aprobar evaluaciones físicas y psicológicas

El límite de edad puede variar según la fuerza, por lo que conviene verificar cada caso.

Cómo anotarse

La inscripción es presencial en centros de incorporación. Se solicita:

DNI actualizado

Partida de nacimiento

Certificado de estudios

Constancia de CUIL

Formulario con foto

Luego comienza el proceso de evaluación.

Un cambio clave: terminar el secundario

El esquema actual exige que quienes no hayan completado el secundario lo hagan durante el servicio. Este punto refuerza el perfil del programa como herramienta de formación.

Una opción con sueldo y estabilidad

Con ingresos por encima de los $600.000 y un esquema formal con beneficios, el Servicio Militar Voluntario se consolida como una alternativa concreta para jóvenes que buscan trabajo, capacitación y experiencia.