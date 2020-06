Video: fue sin barbijo a una GNC y le pegó una trompada al playero por no querer cargarle

Un hombre fue a cargar GNC sin el tapabocas y cuando un operario le advirtió que no le cargaría si no se lo colocaba, éste no solo se negó si no que le pegó una piña en la cara. El hecho quedó registrado por las cámaras del lugar y la Policía detuvo al agresor.