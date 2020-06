El desgarrador testimonio de un empresario al borde de la quiebra

Un empresario dueño de locales de depilación y belleza brindó un desgarrador testimonio sobre la difícil situación que vive por la cuarentena de más de 100 días dispuesta para el área metropolitana de Buenos Aires que le impide abrir su local. El video rápidamente se viralizó en redes sociales.

"¿Cuánta gente se muere de enfermedades cardiovasculares por año y cuántos se han muerto por esta situación? Estamos incumpliendo con todo lo que hay que hacer para cuidarse: no tener estrés, no tomar alcohol, hacer ejercicio. No me da el alma para hacer ejercicio con lo que estoy viviendo", se lamentó Néstor en diálogo con TN.

"Ayer me puse a hacer la cuenta. Hace tres años tenía un dinero en dólares. Si no lo hubiera invertido hoy tendría más plata que la que tengo hoy. Aposté al laburo y recibo un cachetazo tras otro. Me dicen que siga poniendo el hombro, pero no doy más", agregó el empresario al borde del llanto.

"Tengo un local de 70 metros cuadrados. ¿Es grave que atienda? Tenemos todos los protocolos presentados. Hay un montón de gente hacinada en el conurbano y se juntan 6.000 personas en una estación de tren, pero yo no puedo abrir mi local", se lamentó el empresario.

Y cerró: "Acá no hay futuro. A los 52 me quedé sin laburo y a los 55 me tuve que montar un local propio. ¿Qué le puedo decir a mis hijas? ¿Que estudien, que se esfuercen? No te sirve de nada".